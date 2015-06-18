Госдолг США может стать препятствием для роста экономики в течение 10 лет – The Washington Times

Растущий государственный долг США может стать препятствием для роста американской экономики в течение 10 лет, что может побудить правительство Соединенных Штатов занимать еще больше, пишет со ссылкой на доклад Управления конгресса США по бюджету The Washington Times, передает ZN.ua.

Конгрессмены рекомендуют в срочном порядке начать сокращение бюджета или увеличить налогообложение, ведь откладывание жестких экономических мер приведет к худшим последствиям.

В докладе Управления конгресса США по государственные инвестиций названы неэффективными, которые составляют половину от частных. Также практика перераспределения финансовых потоков в пользу бедных, как считают в Конгрессе, тормозит развитие экономики.

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"Долгосрочные перспективы федерального бюджета США резко ухудшились за последние семь лет", - подчеркивается в докладе.

"Наш национальный долг выходит из-под контроля", - считает председатель комитета по бюджету палаты представителей Том Прайс.

В Конгрессе считают, что тенденция ближайших лет позволит экономике США выйти из спада, который начался еще при предыдущем президенте Джордже Буше-младшем. Однако старение населения, рост расходов на здравоохранение и все более щедрые обещания государственной помощи в ближайшее время могут повернуть вспять данную тенденцию и возвратить ежегодный дефицит обратно, накапливая большую долговую нагрузку, которая станет серьезным тормозом для роста экономики США.

В конце прошлого года впервые за многие десятилетия США потеряли статус крупнейшей экономики в мире, а Китай стал номером один. Объем национального экономического производства за 2014 год в Китае составил 17,6 трлн дол, а в США эта цифра достигла 17,4 трлн дол.

В то же время, экономика США в третьем квартале 2014 года продемонстрировала рекордные темпы роста за десятилетие, прибавив 5,0% и тем самым превысив первоначальные ожидания, чему способствовало увеличение потребительских расходов и производственных инвестиций.