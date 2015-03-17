США достигли лимита госдолга

Как пишет РИА Новости, в минфине США сообщили, что в настоящее время долг превысил 18 триллионов долларов. США — одна из немногих стран, где законодательно установлен "потолок" государственных заимствований.

С 16 марта дня и до одобрения новых заимствований конгрессом Минфин будет принимать "экстраординарные" меры, чтобы продолжать платить по обязательствам правительства. Ситуация с долгом накладывается на обсуждение бюджета на 2016 финансовый год — по обоим вопросам демократическая администрация и контролирующие конгресс республиканцы пока не намерены уступать друг другу. Две партии расходятся в базовых оценках направления бюджетной политики, включая секвестр, оборонные расходы, дефицит бюджета.

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Министр финансов США Джек Лью предупредил конгресс о достижении лимита на госдолг и напомнил, что необходимость повышения "потолка" долга не означает, что конгресс разрешит правительству дополнительные расходы. Это просто позволит правительству профинансировать уже одобренные конгрессом расходы, отметил он.

Республиканцы пока не определились, будут ли они настаивать на уступках администрации по расходам в обмен на повышение "потолка" долга. В 2013 году федеральные органы власти были закрыты на протяжении более чем двух недель из-за отказа республиканцев разрешить дальнейшие заимствования. Однако то бюджетное противостояние повредило рейтингам республиканцев и конгресса и с тех пор не повторялось.