Handelsblatt: ЕС и МВФ не понимают направление движения Украины даже после выборов

Партия украинского президента показала потрясающий результат, но до сих пор трудно сказать, какими будут последствия.

Украина сделала свой выбор. И, похоже, это стало большой победой для партии нового президента Владимира Зеленского. Но даже после выборов многое остается неизвестным. Даже если «Слуга народа» самостоятельно сформирует большинство в Верховной Раде, пока нельзя окончательно сказать, в каком направлении бывший актер поведет свою страну.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, добавляя, что разговоры о его желании сблизиться с Россией ложные. Обратное доказывают его первые политические шаги. Зеленский хочет вести свою страну в ЕС и НАТО. Конечно, удастся ли воплотить этот план, не известно. Потому что Брюссель не очень хочет принимать новые страны. Да и самому Киеву для начала нужно выполнить все требования. Во всяком случае, у Зеленского будут возможности.

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Потому что он не просто стал президентом, которого выбрало наибольшее количество избирателей за все время в Украине. Он также получит твердое большинство в Верховной Раде. Даже если придется сформировать коалицию, у него есть выгодные партнеры. Прежде всего, им может стать известный украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук. Его партия «Голос» и политическая сила Зеленского разделяют некоторые цели. Они лояльны к Европе и либеральны к бизнесу. Большинство их депутатов – новички, которые хотят радикальных изменений.

Но вопрос о том, смогут ли Зеленский и Вакарчук объединить силы и управлять страной вместе, будет без ответа еще некоторое время. В случае украинского президента до сих пор остается непонятным, за что он выступает. Он говорит, что хочет бороться с коррупцией и олигархами. И на самом деле с 20 мая он это и делает, по крайней мере на словах. Он путешествует по украинским городам, обвиняет чиновников во взяточничестве и требует увольнения таможенников. Но пока что ничего существенного не произошло.

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Издание пишет, что России будет очень выгодно, если Украина погрязнет в собственных противоречиях. Владимиру Путину, а также его режиму в состоянии экономической стагнации и политической депрессии, точно не нужна свободная, богатая и демократическая Украина. Но она может такой стать. Для этого ЕС нужно сдерживать Россию санкциями, а Киеву помогать миллиардами евро помощи.

Зеленский в избирательную ночь сказал, что он в ближайший месяц будет избирать нового премьер-министра, которым должен стать «экономический гуру». Это дает надежду на то, что он серьезно нацелен на реформы. Но МВФ, Евросоюзу и другим донорам придется минимум месяц страдать от ожиданий, прежде чем они смогут понять, куда на самом деле движется Украина сейчас.