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У Зеленского рассказали, с кем возможна коалиция "Слуги народа" в Раде

13:55, 19 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

Партия "Слуга народа" хочет создать коалицию со "Голосом" и, возможно, с "Батькивщиной", завил первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

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В интервью LB.ua он выразил уверенность что партия "Голос" Святослава Вакарчука попадет в Верховную Раду.

«Мы всегда хотели, и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании», - сказал Шефир, комментируя вопрос коалиции с политической силой музыканта.

Он подчеркнул, что с партией экс-президента Петра Порошенко коалиции точно не будет, а с "Батькивщиной" она возможна.

«С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования», - уточнил он.

Первый помощник президента добавил, что вообще выступает против коалиции.

«Я против коалиции на основе дележки портфелей. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН , досрочные выборы в Верховную Раду состоятся уже в ближайшее воскресенье, 21 июля.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Верховная Рада#выборы#Владимир Зеленский