У Зеленского рассказали, с кем возможна коалиция "Слуги народа" в Раде

С партией экс-президента Петра Порошенко коалиции точно не будет, а с "Батькивщиной" она возможна, заявили у Зеленского.

Партия "Слуга народа" хочет создать коалицию со "Голосом" и, возможно, с "Батькивщиной", завил первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир. Читайте такжеВ Украине идут последние приготовления к выборам Рады (видео)

В интервью LB.ua он выразил уверенность что партия "Голос" Святослава Вакарчука попадет в Верховную Раду.

«Мы всегда хотели, и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании», - сказал Шефир, комментируя вопрос коалиции с политической силой музыканта.

Он подчеркнул, что с партией экс-президента Петра Порошенко коалиции точно не будет, а с "Батькивщиной" она возможна.

«С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования», - уточнил он.

Первый помощник президента добавил, что вообще выступает против коалиции.

«Я против коалиции на основе дележки портфелей. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН , досрочные выборы в Верховную Раду состоятся уже в ближайшее воскресенье, 21 июля.