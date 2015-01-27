Евродепутат из Литвы призывает перенести или игнорировать ЧМ по футболу в России

Евродепутат из Литвы Пятрас Ауштрявичюс призывает перенести планирующийся в 2018 году в России чемпионат мира по футболу в другую страну, в противном случае - его игнорировать.

Как сообщает Delfi.lt, евродепутат также надеется, что после встречи министров иностранных дел Евросоюза в этот четверг санкции в отношении России будут продлены и ужесточены, но добавил, что одни лишь санкции недостаточны.

"Не остаётся иного выхода как перейти к всестороннему бойкоту действий России. К сожалению, это неизбежно затрагивает и спорт. Я убежден, что достигнут тот рубеж, когда мы обязаны предпринять конкретные действия и перенести международные спортивные соревнования, запланированные в России, в другие места. Если этого не удастся добиться, то мероприятия в России следует солидарно бойкотировать. К сожалению, нужно принять меры и против участия российских спортсменов в международных соревнованиях", - говорится в заявлении европарламентария.

По его словам, Сочинская зимняя Олимпиада показала, что Россия использует спорт в политических целях.

Читайте такжеПутину не жалко денег на ЧМ-2018

"Уже доказано, что во время Сочинских олимпийских игр, когда (президент России) В. Путин гордо восседал в ложе зрителей, направленные или поддерживаемые Москвой боевики и снайперы хладнокровно убивали невинных людей на киевском Майдане, а также началась операция по аннексии Крыма. Мы, демократичный мир, это проглотили. Неужели мы можем допустить, чтобы в стране, поддерживающей террористов, как ни в чём не бывало и далее проводились бы мировые спортивные праздники, например, Чемпионат мира по футболу 2018 года, который, очевидно, будет использован в нечистых пропагандистских целях Москвы", - утверждает Ауштрявичюс.

Он отметил, что футбольное первенство, как и любые другие международные спортивные соревнования, запланированные в России, должны быть перенесены в другие страны и решения об этом нужно принимать именно сейчас.