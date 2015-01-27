СМИ: в ЕС назвали дату, когда могут ужесточить санкции против РФ

Именно тогда состоится саммит ЕС, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Reuters. Сегодня лидеры стран Евросоюза обнародовали свое совместное заявление, в котором осудили действия и боевиков, и России.

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