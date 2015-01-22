В польском Люблине открыли памятник жертвам Голодомора в Украине (фото)

Как сообщило агентство РАР, в открытии памятника принял участие украинский посол в ПольшеАндрей Дещица, передает корреспондент УНИАН.

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"Мы открываем этот памятник вместе с нашими партнерами и друзьями из Польши. Важно, чтобы в этот символический день помнить о том, чтобы мы вместе работали и мирно жить в общем европейском доме. Надеюсь, что это доброе сотрудничество между польским и украинским народами будет инициировать еще много добрых инициатив", - сказал дипломат.

Он также назвал символиеским открытие памятника именно сегодня, когда Украина отмечает День Соборности, это напоминает не только о жертвах Голодомора, а также тех, кто сейчас воюет за независимость Украины на Донбассе.

Польское агентство сообщает, что в мероприятиях приняли представители местных властей и партнерских городов Люблина, в частности, из Львова, Луцка и Ивано-Франковска.

С инициативой установить памятник выступили организации "Общие корни" (Stowarzyszeniе Wspólne Korzeniе), Украинское общество в Люблине, местные власти Люблина и экс-консул Украины в этом городе Иван Грицак.

Памятник имеет форму каменной глыбы, на которой написано на украинском и польском языке "Памяти миллионов жертв Великого Голодомора в Украине 1932-1933 - украинцев, а также поляков и других народов, которые лишились жизней в результате преступления, совершенного советским режимом. Жители Люблина".