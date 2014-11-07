Экс-министр Дещица приступил к работе посла Украины в Польше
Дещица также назвал первоочередной своей задачей поддерживать тот хороший диалог, который существует на уровне президентов.
Новый посол Украины в Польше Андрей Дещица сегодня в Варшаве вручил верительные грамоты главе Польского государства Брониславу Коморовскому и официально приступил к исполнению обязанностей посла.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Посольства Украины в Варшаве Юлия Бородий.
«Прежде всего я поблагодарил польского президента за его поддержку Украины лично и со стороны Польши, которую мы чувствуем последние месяцы», - сказал Дещица журналистам в пятницу вечером, комментируя свою сегодняшнюю встречу с Коморовским.
Он сообщил, что обсудил с ним вопросы развития польско-украинского сотрудничества и ситуацию на Донбассе.
«Обсудили вопросы безопасности и пришли к мнению, что позиция ЕС и Польши должна быть твердой и солидарной. Особенно, учитывая возможную новую агрессию России против Украины», - сказал посол.
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Дещица также назвал первоочередной своей задачей в новой должности «завязать прямые контакты на уровне правительств и руководства ведомств Украины и Польши и поддерживать тот хороший диалог, который существует на уровне президентов».
Как сообщал УНИАН, назначенный послом в октябре с.г. Дещица прибыл в Варшаву на прошлой неделе и уже провел встречу в Министерстве иностранных дел Польши, где вручил копии верительных грамот.
49-летний Дещица, который до назначения послом исполнял обязанности министра иностранных дел Украины, является карьерным дипломатом с почти 20-летним стажем работы. Раньше, среди прочего, он работал в Посольстве Украины в Польше, а также занимал должность спикера МИД Украины и украинского посла в Финляндии и Исландии.
Особую популярность Дещице принесло выполнение им известной песни футбольных фанатов о президенте России Владимире Путине возле российского посольства в Киеве в июне этого года, куда он приехал лично, чтобы успокоить протестующих.