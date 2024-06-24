В течение полномасштабного вторжения Украина получала от партнеров различные типы ракет.

Зенитные ракеты к различным системам ПВО постоянно остаются в списке важных поставок для Украины из-за регулярных ударов РФ по критической инфраструктуре. В Белом доме недавно объявили решение о приоритете Киева в получении зенитных ракет к Patriot и AIM-120. Поэтому американское аналитическое учреждение Jamestown Foundation рассказало, сколько в целом зенитных ракет могла получить Украина от партнеров с начала полномасштабного вторжения, ее публикацию проанализировали в Defense Express.

По словам авторов учреждения, они привели цифры, ссылаясь на данные SIPRI, которые могут быть фрагментированными и неточными, а именно из-за секретности жизненно важных поставок для Украины. Однако даже с такими уточнениями показатели, которые удалось определить, могут служить "отправной точкой" для дальнейших подсчетов, руководствуясь открытыми источниками.

Аналитики привели конкретные показатели по номенклатуре и количеству ракет, в результате чего определили следующие данные:

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1800 ракет к ПЗРК Starstreak, 1000 ракет к ПЗРК Piorun и 800 ракет к ПЗРК FIM-92 Stinger;

365 ракет PAC-2 к ЗРК Patriot, 100 ракет Aster 30 к SAMP/T и 125 ракет к MIM-23 Hawk;

По 100 единиц ракет к ПЗРК "Игла" и ЗРК Crotale, 25 ракет к RBS-70;

175 ракет к комплексам Mistral и 100 ракет к комплексу Aspide;

150 ракет 3М9 к ЗРК "Куб" и 45 ракет 5В55 к С-300.

"Можем обратить для начала внимание на то, что в этом перечне отсутствуют важные некоторые типы зенитных ракет, факт поставки которых для Украины напрямую подтверждается из открытых источников. Здесь мы говорим в частности о ракетах AIM-120 и AIM-9X к комплексам NASAMS, ракеты типа AIM-7 к модернизированным комплексам "Бук" по проекту FrankenSAM, ну и ракеты AIM-132 ASRAAM для импровизированного ЗРК от Великобритании", - отметили в Defense Express.

В то же время авторы Jamestown Foundation отметили, что их целью было показать общую тенденцию, а именно - западные страны должны наращивать поставки средств ПВО и боекомплекта к ним для того, чтобы украинская ПВО не была истощенной.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что скоро Украина получит часть из семи срочных батарей Patriot. Сейчас по этому поводу продолжаются переговоры.

"Прошлая неделя - очень хорошее, своевременное решение Румынии о поставке еще одной батареи Patriot. Не просто давалось это решение Украине. Президент Владимир Зеленский проводил неоднократные переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, велась работа по линии команды Офиса президента. Поэтому имеем результат, очень хороший", - подчеркнул Жовква.

В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ВСУ получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы до конца июня 2024 года.

"Из одних стран боеприпасы более качественные, из некоторых - менее. С другой стороны, их так мало в мире, что мы должны воспринимать их такими, какие они есть", - отметила министр.

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