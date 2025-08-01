Сейчас неизвестно, сколько таких реактивных "Шахедов" способна изготавливать Россия.

Для сбития российских реактивных дронов типа "Шахед" Украине придется использовать дорогие и ценные зенитные ракеты, пока не будут найдены более дешевые альтернативы. И стоить это может миллионы, пишет TMZ.

"В основном, на радаре он (реактивный "Шахед", – ред.) отображается как крылатая ракета по параметрам полета, поскольку его скорость может превышать 500 километров в час. Не все средства, которые мы используем сегодня, могут перехватывать такие цели", – заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Издание отмечает, что этот вид оружия также труднее отслеживать и перехватывать, по сравнению с "Шахедами" с винтовым двигателем, поскольку летают они быстро и высоко. Дроны с реактивным двигателем, судя по всему, являются версией дрона Shahed-238, который Иран впервые представил в ноябре прошлого года.

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Согласно слитым документам, Shahed-238 имеет дальность полета от 620 до 1240 миль (ориентировочно от 997 до 1995 км) и может подниматься на высоту до почти шести миль (ориентировочно 9,65 км). Боеголовка весит 50 кг, а его турбореактивный двигатель развивает максимальную скорость до 600 км/ч. Базовая модель Shahed-136, по сообщениям, имеет максимальную дальность полета 2000 километров и крейсерскую скорость 180 км/ч, что соответствует скорости небольшого легкого самолета общего назначения.

Такие характеристики делают Shahed-238 практически недосягаемым как для мобильных огневых групп, оснащенных стрелковым оружием и пушечными орудиями, так и для дронов-перехватчиков с электродвигателями, пишет украинский ресурс "Милитарный".

Реактивные дроны используются Россией во время атак по Украине уже не впервые. Хотя Украина разрабатывает перехватчики, способные противостоять реактивным Shahed, их массовое производство оказывается сложной задачей из-за российских атак на производственные объекты и проблем с цепочкой поставок, отметил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Еще одним вопросом остается, сколько таких реактивных "Шахедов" способна производить Россия.

"Сейчас она производит 2000 пропеллерных Shahed в месяц и планирует увеличить этот показатель до 5000, но добавление реактивных двигателей усложняет их производство", – добавляет TMZ.

Реактивные "Шахеды"

Напомним, на днях специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что россияне начали применять реактивные "Шахеды". По его словам, теперь украинцы могут слышать новые звуки во время вражеских атак.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что РФ могла применить реактивные "Шахеды" во время атаки на Киев. Он добавил, что эти дроны атакуют украинскую инфраструктуру не впервые.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что сбивать такие дроны возможно. По его словам, делать это можно ракетами с ПЗРК, ракетами с тепловыми головками.

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