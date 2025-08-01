Их называют лесными архитекторами.

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали интересные факты о белке или векше обыкновенной (Sciurus vulgaris), которую можно встретить на этой территории.

Как говорится в посте на странице заповедника в социальной сети Facebook, эти животные часто живут в дубняках и заброшенных селах, где растут дикие орехи. Кроме того, гнезда (гайны) этих "архитекторов леса" можно найти в заброшенных зданиях.

Собранные из веток, листьев и мха "дома" возводят на высоких деревьях. Эти конструкции должны защищать белок от непогоды и диких животных - например, ястребов и куниц. Также защите способствует расположение ветвей таким образом, чтобы они торчали наружу:

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"Весной и летом белки активно строят и ремонтируют гнезда, готовясь к размножению. Осенью - утепляют жилье, чтобы пережить зиму. Часто гайно служит и как хранилище для орехов и семян. К тому же, обычно, белка имеет несколько гнезд "на всякий случай". Основное может использоваться в течение 4-7 месяцев, другие - реже".

В хозяйственных лесах, где белкам не хватает естественных дупел, устанавливают специальные гнездовые ящики. Например, в Польше используют более 25 разновидностей таких тайников - для птиц и мелких млекопитающих. В некоторых странах это является частью программ охраны видов, особенно там, где векша испытывает давление из-за конкуренции с серой белкой.

В Украине популяция белок пока стабильна, поэтому потребности в установлении гнездовых ящиков почти нет. В то же время опыт других стран показывает, что даже мелкая поддержка лесных жителей способствует сохранению биоразнообразия, добавляют в заповеднике.

Кто еще живет в Чернобыльской зоне

Ранее на территории заповедника провели гидробиологические исследования водоемов и обнаружили виды, занесенные в Красную книгу Украины.

В прошлом году ученые сосредоточили внимание на изучении донных беспозвоночных и зооперифитона - организмов, обитающих на подводной растительности и твердых поверхностях.

Также сотрудники заповедника показали фотографии забавной семьи диких свиней: две самки с выводком из двенадцати поросят.

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