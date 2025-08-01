Пока такая процедура вводится в тестовом режиме.

"Укрзализныця" вводит верификацию через Дія.Підпис при покупке билетов на три поезда. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Телеграмм-канале.

"Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Дія.Підпис в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам", – говорится в сообщении.

На какие поезда билеты будут продавать после верификации:

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№29/30 Киев – Ужгород,

№12 Львов – Одесса,

№27/28 Киев – Чоп.

Отмечается, что для приобретения или возврата проездных документов на эти поезда пассажиры должны верифицировать свой аккаунт в приложении УЗ с помощью Дія.Підпис.

Для тех, у кого нет паспортов нового образца или возможности их обновить, есть возможность приобрести билеты на эти поезда в определенных кассах:

в Чопе (касса №2);

в Ужгороде (касса №2);

во Львове (касса №1);

в Одессе (кассы №14 и №2);

в Киеве (касса №21 и 22).

"Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы", – добавили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" – другие новости

23 июля мы рассказывали, что "Укрзалізниця" назначила новый поезд в столицу. Поезд №702/701 Киев – Чернигов будет курсировать 27 июля и 1,2,3 августа.

Кроме того, "Укрзализныця" обновила правила перевозки животных в поездах. Среди прочего, владельцы должны обеспечить наличие ветеринарных документов и билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород – в течение всего путешествия).

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