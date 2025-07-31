В бюджетном запросе Трампа о деньгах для Украины речь не шла, отметили авторы.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по вопросам ассигнований утвердил бюджет Министерства обороны США на следующий финансовый год. Среди расходов предусмотрено и около 1 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Как сообщает Reuters, бюджет Пентагона составит 852 млрд долларов, что на 21,7 миллиарда долларов, или 2,6%, больше, чем президент просил Дональд Трамп в начале этого года. Примечательно, что деньги для помощи Украине включили в документ, несмотря на то, что администрация президента Трампа попросила Конгресс исключить это финансирование из своего бюджетного запроса.

Соответствующий законопроект получил мощную поддержку как от республиканцев, так и от демократов, отмечают журналисты. Сенатор Митч Макконнелл, который возглавляет подкомитет по вопросам обороны, заявил, что эта администрация США, как и предыдущая, "недооценили уровень вызова, который перед нами стоит".

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Как распределят средства

Reuters сообщает, что в этом законопроекте предусмотрено 800 миллионов долларов на Инициативу по безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на Инициативу по безопасности Балтии. Значительная часть этих средств пойдет на поддержку Украины в войне против России.

"Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов", – сказал журналистам перед заседанием Комитета по ассигнованиям сенатор Крис Куонс, главный демократ подкомитета по оборонным расходам.

Авторы отмечают, что бюджетный запрос Трампа и законопроект об ассигнованиях на оборону, принятый Палатой представителей США в начале этого года, не предусматривали никакого финансирования для инициативы USAI, которая финансирует разведку, обучение, оборудование и поставки для Украины.

И Макконнелл, и Кунс подчеркнули, что США учатся у Украины, поддерживая ее вооруженные силы.

"Прекращение сотрудничества с Украиной подорвет усилия наших вооруженных сил по подготовке к современному полю боя", – подчеркнул Макконнелл во время заседания.

Комитет Сената США одобрил выделение средств для Украины: что дальше

Законопроект об ассигнованиях должен быть принят Сенатом в полном составе. После этого его должны согласовать с законопроектом Палаты представителей, который придерживался запроса администрации Трампа о выделении 831,5 млрд долларов на расходы Пентагона, и в котором не было денег для Украины.

"После этого он будет направлен в Белый дом, где Трамп подпишет его как закон или наложит вето", – констатировали в агентстве.

США и Украина: вы могли это пропустить

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в начале недели между представителями США и России состоялся разговор относительно войны в Украине и поиска путей к миру. По его словам, прогресса в этом вопросе нет.

Он отметил, что Трамп разочарован тем, что во время разговоров Россия уверяет его в том, что хочет мира, а потом в новостях президент США видит, что под атакой оказался еще один украинский город.

По словам Рубио, у Трампа есть варианты для давления на Россию, и он не будет ждать вечно.

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