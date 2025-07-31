Ранее заявление россиян опровергли военные, которые защищают город.

Россия заявила о полной оккупации города Часов Яр в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "вбросом". Соответствующее заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении.

Так, комментируя ситуацию на фронте, президент сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Фронт, особенно Покровское направление - позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье - именно там наибольшая интенсивность боев. И важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться", - сказал Зеленский.

Видео дня

Отдельно глава государства прокомментировал сегодняшнее заявление так называемого Министерства обороны России по "освобождению" города Часов Яр.

"Были сегодня российские "вбросы", вы это видели, о Часовом Яре - это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции и каждую российскую попытку продвигаться в Донецкой, Сумской, Харьковской областях в конце концов мы отбиваем", - подчеркнул Зеленский.

Россияне заявили о полной оккупации города Часов Яр

Сегодня утром российское "Министерство обороны", которое отвечает за реализацию вооруженной агрессии РФ против Украины, заявило о полном захвате руин города Часов Яр.

"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики.", - говорится в заявлении агрессора.

После этого военное ведомство агрессора повторило данное заявление еще несколько раз.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Сил обороны Украины Виктор Трегубов в комментарии украинским СМИ опроверг заявление россиян.

"Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", - отметил Трегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: