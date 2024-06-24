По части еще ведется работа, отмечают в ОП.

По части батарей Patriot для Украины из тех самых срочных 7, о которых заявил недавно Президент Владимир Зеленский, сейчас уже приняты решения партнеров по передаче, по остальным - еще ведутся переговоры, заявили в Офисе главы государства.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель председателя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он напомнил в частности о соответствующем решении Румынии на прошлой неделе.

"Прошлая неделя - очень хорошее, своевременное решение Румынии о поставке еще одной батареи Patriot. Не просто давалось это решение Украине. Президент Владимир Зеленский проводил неоднократные переговоры с президентом Президент Румынии Клаусом Йоханнисом, велась работа по линии команды Офиса президента. Поэтому имеем результат, очень хороший", - отметил представитель ОП.

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При этом Жовква сказал, что пока не будет комментировать "заявления в прессе о еще одной стране", которая дает Украине Patriot.

"Не имею права комментировать то, что пока еще не произошло", - пояснил он.

В то же время, напоминая, что Украина срочно нуждается в 7 батареях Patriot, он подчеркнул, что "часть этих комплексов уже, скажем так, выделена Украине, приняты соответствующие решения, а над частью еще работаем".

"Извините, анонсов здесь не будет, давайте не облегчать работу агрессору", - отметил Жовква.

Что касается соглашений о безопасности, это также соответствующий компонент обеспечения безопасности Украины, подчеркнул он.

По его информации, на сегодняшний день заключено уже 17 таких соглашений.

"И могу анонсировать, что на этой неделе также могут появиться новые страны, с которыми мы подпишем соглашения о безопасности. С некоторыми странами мы уже закончили финальные раунды переговоров, с некоторыми - проводим еще соответствующую работу. Это часть нашей безопасности. Ведь в каждом соглашении выделяется конкретная сумма военной поддержки Украины на нынешний год. Мы посчитали и уже на сегодняшний день в тех 17 соглашениях, которые заключены, более 32 млрд долларов зафиксировано только на нынешний год. Напомню, что в каждом соглашении сказано, что с таким же темпом, с такой же динамикой эти страны будут поддерживать Украину и в последующие 10 лет действия этих соглашений", - подчеркнул Жовква.

Замглавы Офиса президента Украины отметил к этому, что в соглашении с Соединенными Штатами Америки сказано, что США будут поддерживать Украину "до победы", будут поддерживать и во время войны, и во время мира.

"Эта работа будет продолжаться (относительно подписания соглашений по безопасности - УНИАН). Мы хотим, чтобы все те страны, которые присоединились к декларации гарантий безопасности, а их более 30, заключили с Украиной такие или двусторонние, или коллективные соглашения. И мы будем пытаться распространять действие декларации G7+ о гарантиях безопасности и на другие регионы, не только на северо-атлантический регион. Положительный прецедент у Японии, которая заключила с Украиной гарантии безопасности", - сказал он.

Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, в мае в интервью агентству AFP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта лишь четверть потребностей.

Впоследствии на Конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине, Зеленский сказал, что Украине необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.

Реагируя на этот призыв министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна поможет и передает Украине очередную систему ПВО. В то же время он отметил, что это уже четверть запасов Patriot в стране и в дальнейшем они не смогут помогать этими комплексами.

Нидерланды выступили за совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие европейские страны сделать вклад.

13 июня президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и партнерами ведутся дискуссии о предоставлении 5 из 7 систем противовоздушной обороны Patriot, которые срочно нужны нашему государству.

На днях иноСМИ сообщили, что США приостановят все поставки Patriot для Европы, пока Украина не закроет свое небо.

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