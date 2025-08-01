По словам Трампа, санкциям против России быть.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал российскую атаку на Киев ночью 31 июля, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек. Он назвал действия России "отвратительными".

"Россия... Я думаю, то, что они делают, отвратительно. Это война Байдена, а не моя. Думаю, то, что делает Россия, очень печально. Много россиян погибает, больше россиян погибает. Украинцы гибнут", – заявил он во время общения с журналистами, отрывки которого публикует Clash Report.

Кроме того, американский лидер заговорил о введении новых санкций против России после завершения 10-дневного срока, выделенного Москве.

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"Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли они его (Путина, – ред.). Я знаю больше, чем кто-либо о санкциях, пошлинах и прочем. Я не знаю, будет ли иметь это эффект, но мы это сделаем. Европа очень расстроена, но это война, которой никогда не должно было быть", – добавил Трамп.

Стоит отметить, что, по словам президента США, спецпосланник Стив Уиткофф должен осуществить визит в Россию после поездки в Израиль.

Война в Украине и США: последние новости

По словам госсекретаря США Марко Рубио, Трампа разочаровывает тот факт, что во время телефонных разговоров Россия уверяет его в том, что готова к миру, а потом в новостях он видит, как бомбят украинские города. Рубио добавил, что у Трампа много методов воздействия на Москву.

Ранее старший американский дипломат Джон Келл во время заседания Совета безопасности ООН сказал, что соглашение о прекращении войны в Украине Киев и Москва должны заключить до 8 августа.

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