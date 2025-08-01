Готовность поддержать выделение дополнительных средств выразили лишь несколько республиканцев.

Двое сенаторов Соединенных Штатов Америки из обеих партий – Демократической и Республиканской – представили законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 54,6 млрд долларов в течение следующих двух лет. Произошло это на фоне усиления атак РФ и того факта, что мирные переговоры при посредничестве американской стороны пока не дали результатов.

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что законопроект подали сенатор Джин Шахин, председатель Комитета по международным отношениям, и республиканка Лиза Мурковски. Он предусматривает выделение миллиардов долларов на прямую военную помощь, а также средства на пополнение американских запасов.

При этом, учитывая предыдущую позицию республиканцев по оказанию помощи Украине и кампании Трампа по сокращению расходов, этот документ "имеет мало шансов на принятие в Конгрессе", добавляют журналисты.

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"Однако эта инициатива появилась в тот момент, когда Трамп значительно изменил свою позицию по помощи Киеву, в частности одобрив предоставление европейскими союзниками летальной помощи Украине с последующим пополнением их запасов американскими вооружениями. Некоторые республиканцы поддержали эту инициативу, выразив поддержку этим усилиям и другим способам укрепления обороны Украины против российской агрессии", – говорится в материале.

Согласно плану, до трети помощи будет финансироваться за счет доходов от конфискованных российских активов и продажи оружия европейским союзникам.

Новый законопроект также должен закрепить подписанное между Украиной и США соглашение о полезных ископаемых.

"Существует постоянная двухпартийная решимость поддержать отважную борьбу Украины за свободу, помогая Украине получить средства противовоздушной обороны, необходимые для защиты гражданских населенных пунктов, включая школы и больницы, от безжалостных атак российских дронов и ракет", – заявила Джин Шахин.

В то же время республиканцы почти не делали прямых призывов относительно предложенной помощи. Кроме того, неизвестно, какая часть расходов на эти меры будет покрываться за счет иммобилизованных российских активов или продажи оружия.

Значительная часть финансирования предназначена для закупки нового оружия на замену старых систем, отправленных в Украину. К тому же, предложенный законопроект должен расширить полномочия президента США относительно единоличного одобрения передачи вооружений Украине без проведения соответствующих консультаций с Конгрессом, увеличив эти полномочия до 6 миллиардов долларов в 2026 и в 2027 году.

"Этот законопроект гарантирует, что Украина сможет продолжать сопротивляться незаконной и жестокой войне России. Мы также предусматриваем использование конфискованных российских активов для привлечения агрессоров к ответственности, одновременно укрепляя военную готовность Америки, применяя ценный боевой опыт, полученный в ходе боевых действий в Украине", – заявила Лиза Мурковски.

Готовность поддержать выделение дополнительных средств выразили лишь несколько республиканцев. Одним из самых ярых сторонников поддержки Украины остается сенатор Митч Макконнелл.

"К большому сожалению сдержанных и изоляционистов, которые думали, что смогут самостоятельно определять американскую внешнюю политику, президент США все больше видит сигналы Путина такими, какие они есть. Он был прав, рассматривая предложения по новым, вторичным санкциям. Самое главное, что он был прав, дав зеленый свет дальнейшей летальной помощи Украине", – сказал он.

Помощь США Украине: другие новости

Reuters сообщает, что Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по вопросам ассигнований утвердил бюджет Пентагона на следующий финансовый год. В нем заложены и средства для Украины.

Отмечается, что оборонный бюджет США составит 852 млрд долларов, что на 21,7 миллиарда долларов, чем просил Трамп. В документе предусмотрено 800 миллионов долларов на Инициативу по безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на Инициативу по безопасности Балтии. Значительная часть этих средств пойдет на поддержку Украины в войне против России.

Теперь документ должен быть принят Сенатом в полном составе, после чего его должны согласовать с законопроектом Палаты представителей. Уже потом он попадет к Трампу, и он его либо подпишет, либо ветирует.

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