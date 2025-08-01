Сергей Бескрестнов видит несколько вариантов противодействия этим ударным БПЛА.

Украина сможет сбивать даже реактивные "Шахеды", терять оптимизм не стоит, заявил специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам в интервью УНИАН, скоростные ударные БПЛА — это ответ на наши зенитные дроны.

"Если у этих "Шахедов" скорость будет слишком большая, то мы не сможем их сбивать зенитными дронами. Нам, возможно, придется менять тактику применения зенитных дронов, немножко их ускорять. Если "Шахеды" будут низкоскоростными, то мы сможем это сделать", - добавил он.

Также Бескрестнов заявил, что, если такие "Шахеды" будут высокоскоростными, то Украине придется разработать специальные системы по типу ПЗРК "Стингер". К примеру, противодействием могут быть "поворотные турели с ИИ".

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"Мы знаем, что ведутся такие разработки. Производители доводят их до финальной стадии. То есть, это поворотная турель, которая оборудована хорошим, качественным и дорогим тепловизором, и видит на больших расстояниях цель, может ее распознавать, и благодаря нейросети она может управлять стрельбой, делая ее более точной", - подчеркнул "Флеш".

Такая разработка является "возможной", о чем свидетельствует существование немецкого комплекса ПВО "Гепард" с системой радиолокационной станции и системой захвата цели.

Только в нашем случае, по словам эксперта, использоваться будут тепловизор и искусственный интеллект.

Проблем с производством "Шахедов" у россиян нет

У россиян нет никаких ограничений для наращивания производства реактивных "Шахедов", даже несмотря на то, что двигатели в них — китайского производства.

"Россия применяет на "Шахедах" китайские CRP-антенны и другие комплектующие в гигантских количествах, поэтому никаких ограничений вообще нет. Там, где сумели отгрузить 100 штук, отгрузят и 200 штук", - заявил он в интервью УНИАН.

По его словам, в российских ударных БПЛА используются китайские комплектующие, которые предназначены для других целей. К примеру, на CRP-антеннах значится, что это детали для сельского хозяйства.

"Де-юре, это позволяет прямо обходить санкции и экспортировать эти товары не как двойного назначения, а как абсолютно гражданский товар. Просто представьте себе, что в России большое количество тракторов или комбайнов, для которых они зачем-то закупили систему CRPA противодействия спутниковому РЭБу для улучшения навигации", - добавил он.

Бескрестнов подчеркивает, что ситуация "очень странная", но ее не изменить. Это же касается и реактивных двигателей. А еще одной проблемой в этом контексте является то, что китайские двигатели производятся не на одном заводе.

Реактивные "Шахеды" - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что такие БПЛА даже проще перехватить некоторыми средствами. С помощью крупнокалиберных пулеметов их, конечно же, сбивать тяжелее — из-за скорости этих беспилотников. Эта же проблема касается наших зенитных дронов. Но есть много других вариантов.

Военный эксперт Павел Нарожный, в свою очередь, рассказал, много ли таких реактивных "Шахедов" у оккупантов. Стоимость такого беспилотника - примерно 100-150 тысяч долларов за единицу.

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