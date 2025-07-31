В США не верят, что Россия действительно пойдет на прямой вооруженный конфликт с ними.

В Вашингтоне не слишком близко к сердцу принимают ядерные угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, поскольку не считают его полномочным лицом. Однако факт информационной провокации фиксируют. Об этом в интервью Fox News заявил государственный секретарь (министр иностранных дел) и советник президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио.

Он признал, что "нельзя игнорировать то, что кто-то говорит", но вместе с тем указал на фактически ничтожный статус Медведева в российской властной иерархии.

"Он, по сути, не является релевантным игроком в российской политике. Он не принимает решений. Его нет ни на одной из встреч или разговоров, которые мы когда-либо имели. (...) Его слова будут иметь влияние с точки зрения провокации и других вещей такого рода. Я не уверен, что он выступает от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, кто-то на официальной должности в России, кто говорит вещи, которые являются провокационными", - сказал Рубио.

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Что касается реальных перспектив прямой войны России против США, которой Медведев угрожает Вашингтону, то здесь госсекретарь еще более скептичен. По его мнению, такую войну "невозможно себе представить", потому что речь идет о двух крупнейших ядерных армиях в мире. Поэтому такой конфликт несет в себе слишком большой риск. Однако в теоретической войне исключительно конвенционными, то есть неядерными силами Россия не имела бы шансов против Америки, считает Рубио.

"Россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно. Они имеют трудности с Украиной, которая сейчас является самой большой армией в Европе, но на момент вторжения не была. Я думаю, что им было бы трудно. На обычном фронте очень", - убежден госсекретарь США.

Публичные провокации Медведева

Как писал УНИАН, в последние годы Дмитрий Медведев играет роль информационного провокатора, который постоянно угрожает Западу и Украине ядерной войной. Долгое время на его заявления никто не обращал особого внимания, но на днях на них начали реагировать в Вашингтоне.

Так, на этой неделе Медведеву прямо ответил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из давних и близких соратников Трампа.

А сегодня выходки Медведева прокомментировал непосредственно президент США.

"Передайте Медведеву, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!" - написал Трамп в своей соцсети.

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