Её очарование заключается в хорошо сохранившихся зданиях, некоторые из которых датируются XIV и XV веками.

Париж, Канны и Бургундия - излюбленные места путешественников, исследующих Францию. Однако тихий ренессанс французской сельской местности - настоящая жемчужина для тех, кто ищет чего-то более аутентичного и живописного. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что среди малоизвестных сокровищ французской сельской жизни - Нуайе, укреплённая средневековая деревня, расположенная в самом сердце Бургундии. Эта деревня, входящая в список "Самых красивых деревень Франции", больше похожа на капсулу времени, чем на современный туристический объект. Её очарование заключается в хорошо сохранившихся зданиях, некоторые из которых датируются XIV и XV веками.

Музей фахверковых домов (Musée de la Maison à Colombages) посвящён традиционным технологиям строительства фахверковых домов в этом регионе: в нем представлены работы местных мастеров и материалы.

Видео дня

Марианна Спаркс, специалист по речным круизам из Франции, объяснила, что неоспоримая привлекательность деревни заключается в её сходстве со сказочным сюжетом, а не с реальной жизнью. Она сказала:

"Нуайе словно сошёл со страниц исторических книг. Мощёные улочки с фахверковыми домами, построенными на каменных арках, создают ощущение, будто вы попали на съёмочную площадку исторического фильма".

Интересно, что от каменных арок средневековых укреплений и тихих берегов реки Серен до очаровательных романских церквей - каждый уголок пропитан историей, которая началась с основания деревни королём галльского племени секванов незадолго до римского завоевания.

Также Нуайе окружён средневековыми крепостными валами и сохранившимися до наших дней оборонительными башнями. Прогулка вдоль этих укреплений - отличный способ насладиться потрясающими панорамными видами деревни и её окрестностей.

Однако, несмотря на свою историческую известность, Нуайе каким-то образом остаётся вдали от внимания иностранных туристов.

"Это делает его идеальным местом для тех, кто хочет сбежать от толпы, не жертвуя при этом сказочной атмосферой, которая часто привлекает туристов в более известные места", - сказано в статье.

Новости туризма

К югу от Бордо, на французском побережье, спрятался очаровательный приморский рай - городок Аркашон. Он обладает потрясающими пейзажами и нетронутыми пляжами. Город предлагают массу разнообразных впечатлений Бухта Аркашона, в частности, славится рыболовством и разведением устриц и каждое лето здесь проводится собственный фестиваль устриц.

Вас также могут заинтересовать новости: