Погоду всей территории будет определять антициклон по имени Gabriele.

На Маковея, 1 августа, в Украине будет синоптически спокойно. Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

"Погоду всей территории будет определять антициклон по имени Gabriele. А вы же знаете, когда антициклон - везде сухо. Так и будет, разве какие-то локальные влажные хвосты обусловят небольшие дожди с грозами в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях", - отметила она.

По ее словам, температура воздуха в большинстве областей Украины будет комфортная, днем +23+28 градусов, на юге и востоке +29+32 градуса.

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"В Киеве август начнется солнечной сухой умеренно теплой погодой, в течение дня до +25 градусов, - добавила она.

Погода в Украине

Представительница "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что в ближайшей синоптической перспективе, до 10 дней, каких-то кардинальных изменений, чтобы на Западе была жара такая, как на Юго-Востоке, не ожидается.

Синоптик утверждает, что после 2 августа на Юго-Восток местами снова может возвращаться сильная жара, но будет определенный перерыв на 2 дня, - чуть ниже +35 градусов. Она сказала, что высокие температуры до +40 градусов пока не прогнозируются.

Также, по ее словам, прихода ранней осени ожидать не стоит. Пока все свидетельствует, что ближайшие недели будут достаточно теплыми.

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