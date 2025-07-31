Представитель Воздушных сил также прокомментировал российскую атаку по Киеву в ночь на 31 июля.

Реактивные "Шахеды", которые начали использовать российские оккупационные войска, сбить реально. Такое заявление сделал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Он похож на крылатую ракету, но имеет меньшую дальность полета, в зависимости от того, как программируют, сколько горючего закладывают. У него меньше боевая часть, а скорость полета может быть 500 км/ч, может быть меньше, например 300 км/ч или немножко больше 500. Это зависит от того, как его запрограммирует противник по тому или иному маршруту и какие параметры этого полета", – пояснил он в комментарии "Украинскому радио".

По словам Игната, реактивный двигатель выделяет много тепла. Сбить его можно ракетами из ПЗРК, ракетами с тепловыми головками, добавил он.

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"Если мы крылатые ракеты и баллистику сбиваем, то почему мы не можем сбить реактивный БпЛА? Вопрос в том, что это новейший тип, конечно, что пулеметами ты его уже не собьешь. Но из ПЗРК сбить можно. Плюс авиация, истребители могут работать", – продолжил представитель ВС ВСУ.

Игнат добавил, что если параметры по полету будут похожи на крылатую ракету, то реактивный дрон будет отображаться на радиолокационных станциях как радиотехнических войск, так и зенитно-ракетных войск.

Игнат о российском ударе по Киеву

Представитель Воздушных сил также прокомментировал российскую атаку по Киеву в ночь на 31 июля. Он акцентировал, что в столице был разрушен подъезд многоквартирного дома. Погибли люди.

"Это действительно жуткие кадры, которые облетают сегодня многие медиа, в том числе зарубежные. США. Я думаю, в США тоже будут сделаны выводы. К сожалению, только такие кадры и приводят к решениям тех людей, которые есть за рубежом и влияют на ход событий, на давление на Россию. Сегодня мировое сообщество должно максимально влиять на государство-агрессора прежде всего с помощью санкционного давления. Предоставление оружия Украине тоже важно, но принуждать Россию к прекращению огня именно экономическим давлением сегодня является ключевым в решении мирного процесса", – сказал он.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ также рассказал, что эта атака была похожа на предыдущие. Было применено не только большое количество ударных дронов, но и имитаторов с разных направлений.

Реактивные "Шахеды"

Вечером 30 июля, во время российской атаки по Украине специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что украинцы могут слышать новые звуки, поскольку враг начал применять реактивные "Шахеды".

Впоследствии глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что РФ могла применить реактивные "Шахеды". По его словам, они уже не впервые используются для атак по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины.

"Флеш" в комментарии УНИАН также отметил, что реактивные "Шахеды" имеют множество недостатков. Он добавил, что построены они на базе китайского реактивного двигателя.

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