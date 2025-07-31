Военный эксперт объяснил, чем такие дроны сбивать легче, а чем труднее.

Реактивные версии дронов "Шахед", появившиеся в украинском небе, остаются уязвимыми к перехвату. Для некоторых украинских средств они являются даже более легкой целью, чем винтовые версии. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Как пояснил аналитик, такие дроны действительно труднее сбивать с помощью крупнокалиберных пулеметов, которыми оснащены мобильные огневые группы. Также они могут быть проблемой для украинских зенитных дронов. Но Украина также имеет и другие средства перехвата.

Один из важных недостатков реактивного двигателя - он излучает очень много тепла, на которое легко наводятся зенитные ракеты с инфракрасной головкой самонаведения. По словам Романенко, каждая мобильная огневая группа Сил обороны имеет на вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс (от американских "Стингеров" до советской "Стрелы"), снаряженный как раз таким типом ракет.

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Также эти беспилотники не представляют проблемы для зенитной артиллерии с радиолокационным или электронным прицеливанием. "Гепарды" по ним работают спокойно. "Гепарды" способны сбивать крылатые ракеты с вдвое большей скоростью", - отметил Романенко.

Также эксперт напомнил, что украинским истребителям будет проще бороться именно с реактивными "Шахедами", поскольку обычные версии летают слишком медленно и являются неудобной целью для пилотов самолетов. Те же F-16 могут сбивать реактивные дроны как ракетами малого радиуса, так и просто с помощью бортовой пушки, говорит аналитик.

Реактивные "Шахеды": последние новости

Как писал УНИАН, российский агрессор начал использовать во время атак по Украине реактивные версии "Шахедов". Как пояснил специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов, теперь в дополнение к харакетрному звуку "мопеда" в небе украинцы регулярно будут слышать и звуки реактивных "шахедов".

По его словам, переход на реактивный двигатель может быть реакцией россиян на появление в ВСУ дронов-перехватчиков, которые успешно борются с обычными "шахедами".

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