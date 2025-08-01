Готовы ли вы проверить свои навыки?

Головоломки на поиск определенного числа или слова тренируют вашу внимательность, навыки концентрации и не только. Это отличные задания для проверки многих навыков.

Регулярное решение таких головоломок способствует улучшению памяти, логического и критического мышления, а также навыков управления вашим временем. УНИАН подготовил для вас новое задание, где вам нужно найти определенное слово за несколько секунд.

В этом случае мы спрятали среди множества букв слово "трава". Отыскать его нужно всего за 8 секунд. Вы принимаете этот вызов?

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Но сначала дадим вам маленькую подсказку. Чтобы уложиться в отведенное время, можете искать слово по вертикали или горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Устанавливайте таймер и начинаем поиски!

Итак, 8 секунд исчерпаны. Заметить слово "трава" было не так уж и просто. Мешали этому не только десятки букв, но и разные цвета строк на картинке.

Поэтому если вы справились за отведенное время, можете гордиться своей внимательностью к деталям.

Мы же покажем вам ответ на это задание:

Другие интересные головоломки

Предлагаем вашему вниманию интересную головоломку, в которой надо найти число 1983. Справиться надо всего за 9 секунд, и сделать это смогут далеко не все.

Или же можете проверить свои навыки в новом задании, где нужно отыскать слово "фрукт". На поиски мы отвели 9 секунд.

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