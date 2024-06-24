Боеприпасы будут модифицированы компаниями еще до того, как Киев получит их.

Силы обороны Украины получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы до конца июня. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в эфире телеканала CNN Prima.

Кроме того, она не подтвердила слова эксминистра обороны Чехии и депутата Любомира Метнара о том, что боеприпасы для Украины от Чехии будут частично некачественными.

По ее словам, боеприпасы будут модифицированы компаниями еще до того, как Киев получит их.

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"Из одних стран боеприпасы более качественные, из некоторых - менее. С другой стороны, их так мало в мире, что мы должны воспринимать их такими, какие они есть", - добавила министр.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Чехия собрала уже 1,6 миллиарда евро на закупку снарядов для нужд ВСУ. По его словам, Украина ожидает, что первые поставки боеприпасов будут в июне.

Чехия тайно искала по всему миру боеприпасы для Украины и в конце этой зимы стало известно, что смогла найти около миллиона. После этого страны ЕС начали собирать деньги на их закупку.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца 2024 года Украина может получить до миллиона снарядов благодаря чешской инициативе.

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