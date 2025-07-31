Этой ночью запуски "Искандер-К" осуществлялись из Курской области РФ.

Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами, а затем и ракетами "Искандер-К". По данным Воздушных сил ВСУ, всего для атаки по Украине враг задействовал 309 ударных дронов и 8 крылатых ракет "Искандер-К", 3 из которых удалось сбить.

Украинское издание Defense Express обратило внимание именно на показатель уничтожения ракет "Искандер-К". Отмечается, что было сбито менее половины запущенных целей, тогда как ракет "Калибр" или, к примеру, Х-101, уничтожают большую часть. Почему так происходит?

"Ответ на самом деле прост – в эффекте неожиданности. Сегодня запуски "Искандер-К" осуществлялись из Курской области РФ, фактически вплотную к границе, поэтому времени на реагирование и развертывание соответствующих средств противодействия мало. К тому же наземные пусковые установки "Искандер" труднее отслеживать, чем носители "Калибр" и Х-101, потому что для запуска первых, корабли носители должны выйти в море, и время подлета у них значительно больше. А о Х-101 можно вообще даже не вспоминать, ведь время подлета ракет там в районе часа, а до этого самолеты еще должны преодолеть путь с авиабаз до пусковых рубежей", – говорится в материале.

Видео дня

Авторы также отметили, что "Искандер-К" – это обобщенное название крылатых ракет, которые враг может выпускать из ОТРК "Искандер". Речь идет в том числе о ракетах 9М728 (или Р-500) с дальностью до 500 км и 9М729 с дальностью до 1500 км. Оба типа ракет имеют боевую массу 480 кг и могут лететь со скоростью до 900 км/ч.

"Можно вспомнить, что в июне этого года, в ГУР объявили приблизительные темпы производства крылатых ракет в России. Так, сейчас РФ способна производить по 300 крылатых ракет в месяц и в частности 20-30 ракет "Искандер-К", – добавили в Defense Express.

Атака РФ по Киеву

С вечера 30 июля российские оккупанты терроризировали Украину дронами. Под основным ударом был Киев. Вскоре после отбоя тревоги враг ударил по столице ракетами "Искандер-К".

В городе разрушены дома, повреждены учебные заведения. По состоянию на 21:09 31 июля было известно о 15 погибших, среди которых, по данным главы КГВА Тимура Ткаченко, двое детей.

Еще 174 человека пострадали, в том числе 14 детей.

1 августа в столице объявили Днем траура.

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