Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

Российские оккупанты сегодня ударили по Полтавской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди. Информация уточняется", - написал Пронин в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого Воздушные силы Украины сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии также появилась информация о запуске ракеты в сторону Миргорода Полтавской области. После чего местные паблики сообщили о звуках взрывов.

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По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, российские оккупанты сейчас пытаются захватить как можно больше территорий до момента массового поступления в Украину западного вооружения и F-16.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины осуществляют свои контратакующие действия и занимают вражеские огневые позиции.

В ночь на 17 июня дроны-камикадзе Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали военные объекты в трех регионах РФ. По данным источников УНИАН, речь идет об объектах в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.

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