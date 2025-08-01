Настоящую опасность представляют лишь те особи, которые могут прокусить кожу человека, объясняет специалист.

Почти все пауки, которых можно встретить в Украине, являются ядовитыми, поскольку имеют ядовитые железы. Но в большинстве случаев они не представляют угрозы для человека.

Такое заявление сделала в комментарии "Телеграфу" арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. Она добавила, что не имеют ядовитых желез только представители семейства Uloboridae (пауки-улобориды). В Украине есть только три вида этих пауков.

"У них редуцированы (утрачены) ядовитые железы, а у всех других пауков они есть, даже у очень маленьких. Это является формой их охоты", – пояснила специалист.

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Отличить ядовитого паука от неядовитого почти невозможно. Но реальную опасность для человека представляют только те пауки, которые могут прокусить кожу человека. По словам арахнолога, обычно маленькие пауки на это неспособны.

Крупные виды также редко проявляют агрессию, когда не чувствуют угрозы. Ученая утверждает, что никогда не сталкивалась с агрессивным поведением по отношению к себе таких видов как южный тарантул или каракурт. А они являются ядовитыми. Она добавляет, что пауки не атакуют первыми.

"Конечно, если пытаться их раздавить или прихлопнуть рукой, пауки будут защищаться – и это нормально", – констатировала она.

Почему пауки появляются дома

Арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук объяснила, почему в домах и квартирах заводятся пауки, и есть ли от этого польза.

По ее словам, пауки действительно полезны – они улучшают жизнь людей, уничтожая различных вредных насекомых. Специалист добавляет, что чаще всего они селятся во влажных помещениях и тех, где есть для них пища.

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