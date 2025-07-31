Иногда автомобильные дизайнеры создают нечто такое, что может шокировать потенциальных покупателей.

Автомобильный дизайн - это искусство, которое балансирует между эстетикой, функциональностью и инновациями. Но иногда результат получается настолько необычным, что автомобиль становится объектом критики или откровенного высмеивания.

В этой статье УНИАН составил топ-5 автомобилей всех времен, которые прославились не столько техническими инновациями или впечатляющей надежностью, как своим странным или просто неудачным дизайном. Отметим, что этот топ отражает субъективное мнение автора статьи, которое может не совпадать с вашим. Однако каждая из этих моделей получила немало критики от автомобильных журналистов и технических специалистов.

Fiat Multipla (Италия)

Автомобиль выпускался с 1998 по 2004 год. Всего было продано, по разным данным, от 150 000 до 400 000 авто, что является умеренно успешным результатом.

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Своей "двухъярусной" передней частью Multipla шокировала мир. Необычный дизайн с широким стеклом и выпуклым носом сделал ее уникальной, но далеко не всем она пришлась по вкусу.

"Fiat Multipla выглядит так, будто кто-то припарковал два автомобиля друг на друге", - Джеймс Мэй, ведущий Top Gear.

Nissan Cube (Япония)

Годы производства: 1998-2019. Всего было продано около 1 000 000 единиц. Его кубическая форма и асимметричные окна были смелым экспериментом, но не всем пришлись по вкусу.

"Nissan Cube выглядит как тостер на колесах", - Дэн Нил, журналист The Wall Street Journal.

Citroën Ami (Франция)

Производился с 1961 по 1978 год. Всего было продано более 1,8 миллиона единиц, что является однозначным успехом. Но хвалили машину скорее за дешевизну, чем за дизайн.

"Citroën Ami выглядит так, будто дизайнеры просто сдались на полпути", - Пол Хорак, автомобильный историк.

Ford Edsel (США)

Производился в 1958-1960 годах. Было продано более 110 тысяч автомобилей.

В целом модель вписывалась в типичный для тех времен концепт "сухопутной яхты", но дизайн передней решетки шокировал многих.

"Передняя решетка Edsel выглядит как унитаз, который кто-то перевернул", - Ли Якокка, бывший президент Ford.

Tesla Cybertruck (США)

Производится с 2023 года. Всего продано около 20 000 единиц.

С того самого дня, как Илон Маск впервые публично представил эту машину, не утихают дискуссии относительно ее крайне необычного внешнего вида. Недавно дизайн и чрезмерную стоимость машины раскритиковал Мартин Эберхард, один из двух основателей компании Tesla, которую уже впоследствии выкупил Маск.

"Я действительно разочарован, что Tesla отменила программу бюджетного электромобиля. Именно в этом сейчас нуждается рынок - а не в пикапе, который выглядит как мусорный бак", - сказал на днях Эберхард.

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