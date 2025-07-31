Рубио отметил, что у Трампа есть много вариантов того, как влиять на Россию.

В начале этой недели Соединенные Штаты Америки провели с представителями России разговор, надеясь прийти к согласию относительно пути, который привел бы к миру в Украине. Однако в Вашингтоне не видят никакого прогресса в этом вопросе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"И я думаю, больше всего беспокоит президента (президента США Дональда Трампа, – ред.) то, что он проводит эти замечательные телефонные разговоры, во время которых все якобы заявляют, что хотели бы видеть конец этого, если бы мы могли найти путь вперед. А потом он включает новости и видит, что бомбят еще один город, в том числе те, что находятся далеко от линии фронта. Поэтому в какой-то момент приходится принимать решение о том, насколько продолжать прилагать усилия для достижения перемирия, если одна из сторон не заинтересована в этом", – пояснил он в интервью ведущему Fox News Брайану Килмеду.

Рубио отметил, что у Трампа есть много вариантов того, как влиять на Россию. В частности, речь идет о возможности введения вторичных санкций, которые коснутся покупателей российской нефти. А продажа нефти приносит значительную часть российских доходов, отметил госсекретарь США.

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"Есть банковские, секторальные банковские санкции, которые также были бы очень мощными. Опять же, я думаю, что наша надежда заключается в том, чтобы избежать этого и найти способ, как они могут прекратить боевые действия. Мы считаем, что это лучший путь вперед. Мы открыты к различным вариантам, но лучший путь вперед – это прекращение боевых действий и начало переговоров. Но пока, по нашему мнению, с российской стороны нет хотя бы искреннего интереса к достижению этой цели. Поэтому мы будем продолжать быть готовыми и желающими участвовать в чем-то подобном, если такая возможность появится. Но, очевидно, президент не будет ждать вечно", – констатировал Рубио.

Война РФ против Украины: роль США

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты Америки последовательно поддерживали нашу страну в ее борьбе. После того, как на должность американского президента вступил Трамп, риторика Вашингтона несколько изменилась. В частности, объектом его критики не раз была Украина, а не страна-агрессор.

Но недавно Трамп установил для России дедлайн в 50 дней на прекращение огня в войне против Украины. Увидев, что прогресса нет, президент США существенно сократил этот срок.

Старший американский дипломат Джон Келли сказал, что для Киева и Москвы пришло время заключить соглашение о прекращении войны. По его словам, сделать это надо до 8 августа.

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