Япония сняла запрет на экспорт летального оружия: получит ли что-то Украина

Такое решение "является последним шагом в отходе от пацифистской политики, проводимой после Второй мировой войны".

Японские власти приняли историческое решение – отменили многолетние ограничения на экспорт летального оружия. Отныне страна сможет продавать корабли, танки, ракеты и боеприпасы.

Как пишет Japan Times, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи одобрила изменения, которые предусматривают классификацию оружия по двум категориям. К "оружию", или летальным системам, будут относиться военные корабли, танки и ракеты, а к категории нелетального – радары и защитное снаряжение.

По данным Reuters, на такой шаг японское правительство решилось, чтобы улучшить отношения со странами Азии и противостоять влиянию Китая в регионе на фоне непредсказуемости со стороны своего главного союзника – США.

"Ни одна страна теперь не может защитить свой мир и безопасность, и страны-партнеры, которые поддерживают друг друга оборонным оборудованием, необходимы", – прокомментировала решение Такаичи.

Решение о том, каким странам продавать летальное вооружение, будет принимать Совет национальной безопасности, в который входят премьер-министр и другие чиновники.

Но уже сейчас известно, что Япония будет экспортировать собственное вооружение только тем странам, которые имеют соглашения о передаче оборудования Токио. Сейчас таких государств 17, но правительство работает над новыми договоренностями.

Также в новых правилах экспорта есть еще одно ограничение: Япония не сможет поставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны, но правительство может сделать исключение, если этого потребует национальная безопасность.

Японские чиновники и иностранные представители сообщили Reuters, что ряд стран, в частности Польша и Филиппины, уже рассматривают возможность закупок японского вооружения.

Как написало издание The New York Times, такое решение "является последним шагом отхода от пацифистской политики, введенной после Второй мировой войны". Таким образом Япония надеется, что смягчение правил экспорта поможет показать Китаю, Северной Корее и России, что демократические страны вокруг Тихого океана строят глобальную цепочку поставок оружия.

Издание отметило, что хотя эксперты утверждали, что решение Японии не поможет восполнить нынешний дефицит оружия, оно может помочь пополнить мировые запасы в долгосрочной перспективе.

