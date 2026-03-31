Российской армии передали вездеходы с защитой от FPV: изменят ли они ситуацию на фронте (видео)

В группировку российских войск "Центр", воюющую против Украины, поступили новые вездеходы "Улан-2". Об этом сообщило Минобороны России.

Если первая версия вездехода была построена на базе "Нивы", то новую создали на основе полноприводного автомобиля "Соболь". Мощность двигателя составляет 120 лошадиных сил.

Среди главных особенностей "Улан-2" – улучшенный уровень защиты. Известно, что на передовой машины сразу дооснащают средствами РЭБ и защитой от осколков. На вездеходе есть кнопка светомаскировки, которая мгновенно гасит все освещение.

Таким образом, "Улан-2" пытаются приспособить к современной российско-украинской войне, где главной угрозой являются FPV-дроны. В то же время ни одна из этих мер не гарантирует того, что машина реально защитит экипаж. На сегодняшний день по-настоящему действенной защиты от FPV просто не существует.

Среди других особенностей "Улан-2" – крепление под АК, а также место под боекомплект или носилки в кузове. Вместо тяжелых дверей на машине установлены тканевые элементы. Автомобиль оснащен блокируемыми дифференциалами, которые улучшают его проходимость.

По мнению экспертов Forbes, поставки "Улан-2" вряд ли окажут решающее влияние на ход войны. На уровне платформы он не обеспечивает качественного преимущества в огневой мощи, защите или живучести.

Это, скорее, эволюционное решение. Автомобиль позволяет улучшить логистику. Другими словами, в теории позволит оккупантам эффективнее осуществлять снабжение и эвакуировать раненых.

В то же время платформа остается очень уязвимой. Хотя она будет иметь определенную защиту от FPV, эти меры не являются реальным ответом на угрозу со стороны дронов.

В целом "Улан-2" отражает растущую готовность РФ применять быстрые, адаптивные подходы, основанные на военных модификациях коммерческой техники. Такой подход сокращает сроки разработки, снижает затраты на разработку и позволяет усовершенствовать систему обратной связи с передовой.

Новая техника россиян – другие новости

Ранее в России объявили о разработке нового легкого бронеавтомобиля под названием "Легионер". Он предназначен для заполнения пробела между обычными военными машинами и бронетранспортерами.

По словам разработчиков, это многоцелевая платформа, способная выполнять различные логистические и вспомогательные задачи на поле боя. Автомобиль оснащен бронированной кабиной и открытой грузовой платформой.

Также Россия представила бронемашину, способную запускать "рой" ударных БПЛА. Сообщалось, что этот комплекс может эффективно поражать небронированную и легкобронированную технику.

Вас также могут заинтересовать новости: