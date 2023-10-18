Кроме того, представитель МИД Ирана сказал, что его страна "больше не подлежит никаким ограничениям" в контексте решений Совбеза ООН.

С 18 октября прекращается действие резолюции Организации Объединенных Наций, которая предусматривает эмбарго на экспорт ракетного вооружения из Ирана.

Об этом заявил в соцсети Х (Twitter) заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Багери Кани. Речь идет о резолюции ООН №2231, принятой в июле 2015 года из-за ядерной программы Ирана. Ее принимали на срок до 18 октября 2023 года. Был запрет не только на продажу ракет, но и на их покупку.

"С 18 октября 2023 года в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН прекращаются все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и их поставки в/из Исламской Республики Иран", – написал иранский чиновник.

Видео дня

Кроме того, представитель МИД Ирана сказал, что его страна "больше не подлежит никаким ограничениям" в контексте решений Совбеза ООН.

Примечательно, что днем ранее Совет ЕС продлил эмбарго на экспорт ракетного вооружения для Ирана. Совет решил "принять необходимые меры для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения ЕС в отношении Ирана".

"Совет также согласился сохранить секторальные и индивидуальные меры, существующие в рамках режима санкций ЕС, в частности те, которые связаны с распространением ядерного оружия Ирана, и эмбарго на поставки оружия и ракет", – сказано в опубликованном заявлении Совета ЕС.

Запрет на продажу оружия для Ирана

В отношении Ирана было введено немало ограничений и санкций в вопросе экспорта ракет и связанных с ними технологий. Эти ограничения были установлены множеством резолюций Совета Безопасности ООН и санкционными мерами, принятыми рядом стран.

В частности, США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с разработкой ракетных технологий и программой баллистических ракет Ирана. Они предусматривали штрафы и ограничения на торговлю.

Несмотря на эти ограничения, Иран проводил испытания ракет и разрабатывал свою ракетную программу. США и другие страны обвиняли Иран в нарушениях соглашений и резолюций ООН в этой сфере.

Вас также могут заинтересовать новости: