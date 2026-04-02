Российская армия получила новые управляемые артснаряды 'Краснополь-М2' (видео)

Стрелять этими снарядами можно как из самоходных гаубиц, так и из буксируемых.

Российский холдинг "Высокоточные комплексы" поставил минобороны РФ очередную партию управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2". Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

Артиллерийские снаряды "Краснополь-М2" активно применяются в российско-украинской войне. Стрелять ими можно как из самоходных гаубиц, так и из буксируемых.

"Применение комплекса обеспечивается штатными артиллерийскими подразделениями и не предъявляет дополнительных требований к оборудованию огневых позиций и командно-наблюдательных пунктов", – заявляют сами россияне.

Справка УНИАН. "Краснополь" – семейство управляемых артиллерийских боеприпасов калибра 152 или 155 мм. Они предназначены для поражения широкого круга военных объектов, в частности – бронированных целей. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечной части полета по лазерной отметке на цели.

"Краснополь-М2" является модернизированным вариантом "Краснополя". По словам россиян, этот 155-мм снаряд имеет дальность стрельбы в диапазоне 20–25 километров, в зависимости от типа артиллерийской системы и района эксплуатации.

По данным портала Defense Express, вероятность поражения цели снарядом "Краснополь-М2" составляет 0,6 на расстоянии 5–9 км, 0,8 на расстоянии 9–16 км и 0,7 на расстоянии 16–20 (или 25) км.

Таким образом, утверждение российской стороны о том, что "Краснополь-М2" может уничтожить танк с первого выстрела без дополнительной корректировки, выглядит как преувеличение.

В то же время снаряд все равно представляет большую угрозу для украинских защитников. Сами россияне говорят о "тысячах" пораженных им целей, включая артиллерию и бронетехнику.

Недавно российский научно-производственный центр "Ушкуйник" представил новый баллажирующий боеприпас "Князь Владимир Святославович" (КВС) с уникальной конструкцией.

Главной особенностью дрона является кольцевая конструкция крыла: концы консолей соединены между собой, что исключает классические законцовки.

Сообщалось также, что российские военные тестируют ракету-дрон "Герань-5", способную развивать скорость 500–600 км/ч. Последнее может сделать украинские дроны-перехватчики малоэффективными.

