Во Вьетнаме заметили бронетранспортер, похожий на украинский БТР-4, – Defense Express

Во Вьетнаме разрабатывают новый бронетранспортер XTC-03, конструкция которого имеет сходство с украинским БТР-4, сообщает Defense Express.

Как отмечается, опубликованные изображения вьетнамского прототипа показывают компоновку с размещением моторно-трансмиссионного отделения в передней части корпуса и десантным отделением с кормовой аппарелью, что внешне похоже на украинский бронетранспортер. Подобная схема считается одной из ключевых особенностей БТР-4.

При этом ранее Вьетнам уже демонстрировал практику адаптации и переработки советских образцов техники, включая БМП-1, ПТ-76 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", создавая на их базе собственные решения.

В материале подчеркивается, что пока речь идет только о внешнем сходстве и архитектурных решениях, а не о прямом копировании или лицензированном производстве.

Отмечается, что развитие XTC-03 является частью усилий Вьетнама по созданию собственной линейки бронетехники, адаптированной к национальным условиям и требованиям армии.

Бронетехника на основе украинских разработок

Напомним, в конце марта на параде, посвященном 81-й годовщине Дня Вооруженных сил Мьянмы, показали бронетранспортер БТР-4. Лицензию на производство этого бронеавтомобиля азиатское государство приобрело у Украины.

Ранее тайские военные похвастались своей танковой мощью, основой которой являются украинские танки БМ "Оплот-Т". Эти машины использовались в Таиланде еще во время тайско-камбоджийской войны и продолжают использоваться по сей день.

