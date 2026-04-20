Украина создала собственный гусеничный бронетранспортер: его испытания уже ведутся (фото)

БТР "Скиф" может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем, который устанавливается на крыше корпуса.

Украинская компания "УкрАрмоТех" приступила к заводским испытаниям прототипа нового гусеничного бронетранспортера под названием "Скиф". Об этом сообщает Defense Express.

"Активные боевые действия в Украине показали потребность в значительном количестве бронетехники для обеспечения и поддержания мобильности подразделений и частей Вооруженных сил и Сил обороны", – говорит гендиректор "УкрАрмоТех" Геннадий Хиргий.

Целью заводских испытаний прототипа является практическая проверка зрелости концепции новой платформы, ее ходовых характеристик и подвижности. Во время тестов будут применены максимально допустимые нагрузки, а также проведены динамические испытания всех основных узлов и систем.

Видео дня

Опыт боевых действий и сравнение с западными аналогами

Сообщается, что "Скиф" является первым отечественным образцом гусеничной бронетехники, воплощенным в металле с учетом опыта боевых действий против РФ. Именно этот опыт сформировал новые требования и определил потребности Сил обороны в гусеничных бронемашинах различного назначения.

Министерство обороны Украины сформировало требования к отечественным производителям с учетом опыта эксплуатации американского бронетранспортера M113. Новая машина должна превосходить этот БТР по уровню защищенности и огневой мощи.

"Скиф" предназначен для перевозки личного состава механизированных подразделений и их огневой поддержки в бою. Машина способна действовать в любое время года, на дорогах с различным покрытием и в условиях бездорожья.

Экипаж БТР "Скиф" состоит из трех человек – водителя, командира и оператора боевого модуля, которые размещены в передней части корпуса за моторно-трансмиссионным отделением. Сзади расположен десантный отсек, рассчитанный на восемь бойцов. Высадка осуществляется через апарель в корме.

Конструкция "Скиф" базируется на серийных узлах и агрегатах иностранного производства, которые уже применяются в бронетехнике.

Основные компоненты – двигатель, трансмиссия, элементы подвески, раздаточная коробка и гусеницы – "УкрАрмоТех" планирует обеспечить за счет импорта. По предварительным оценкам, на начальном этапе до 60% комплектующих гусеничной машины будут составлять импортные элементы.

Материалы корпуса и технические характеристики

Шасси БТР может служить базой для создания целого семейства бронированных машин различного назначения по модульному принципу.

Корпус прототипа машины изготовлен из алюминия – это первый опыт отечественных компаний в применении такого бронематериала для создания боевых платформ. В то же время не исключено, что в серийном производстве будут использовать другой материал.

Учитывая возможные экспортные ограничения со стороны производителей бронеалюминия, компания "УкрАрмоТех" может также разработать вариант машины из бронестали. Такой подход способен повлиять на требования к ходовой части и обусловить определенные конструктивные изменения корпуса.

По "алюминиевой" концепции масса БТР в максимальной комплектации оценивается до 15 тонн. При этом мощность дизельного двигателя составит 360 лошадиных сил. Конструкцией предусмотрена возможность установки двигателей различных производителей.

Бронирование и вооружение платформы

По данным Defense Express, БТР "Скиф" должен обеспечивать баллистическую защиту в лобовой проекции в соответствии с уровнем STANAG 4569 Level 4, а для боковых и кормовых проекций – Level 3.

Противоминная защита днища и под гусеницей соответствует уровням 3a и 3b. Дополнительно предусмотрена усиленная защита днища. Ожидается, что машина будет выдерживать подрыв до 6 кг взрывчатого вещества как под гусеницей, так и под днищем.

Есть возможность установки дистанционно управляемого боевого модуля, который монтируется на крыше корпуса. Модуль может поставляться в двух вариантах: с основным 12,7-мм пулеметом или с 14,5-мм пулеметом в сочетании с дополнительным 7,62-мм пулеметом (насколько можно судить, в обоих случаях речь идет об отечественных боевых модулях).

Машина также оснащается средствами связи, навигации, ситуационной осведомленности, средствами РЭБ, системами кондиционирования и другим оборудованием от ведущих украинских предприятий, являющихся партнерами "УкрАрмоТех".

Стоит отметить, что как колесные, так и гусеничные образцы имеют свои преимущества.

Так, колесная техника имеет преимущество в скорости по дороге. В то же время, когда речь идет о проходимости на сложных грунтах, гусеничная бронетехника имеет существенные преимущества перед колесной.

Кроме того, как отмечает Геннадий Хиргий, гусеницы более устойчивы к различным средствам поражения, таким как мины, осколки артиллерийских снарядов и стрелковое оружие, которые могут легко вывести из строя резиновые колеса бронемашин.

