9 июня в Киеве будет дождь

Во вторник, 9 июня, в Киеве снова ожидается дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ноью столбики термометров в столице покажут +16°, а днем воздух прогреется до +19°...+20°.

Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем. 

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Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, 759-760 мм ртутного столба.

Погода 9 июня

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +26°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Тернополе 9 июня ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем будет +26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +14°...+24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь с грозой.

В Житомире во вторник ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Черкассах завтра ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +15°...+25°, дождь с грозой.

В Одессе 9 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.

В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +15°...+27°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°, ночью туман.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, дождь с грозой.

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