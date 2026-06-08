9 июня в Киеве будет дождь

Во вторник, 9 июня, в Киеве снова ожидается дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ноью столбики термометров в столице покажут +16°, а днем воздух прогреется до +19°...+20°.
Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, 759-760 мм ртутного столба.
Погода 9 июня
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +26°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
В Тернополе 9 июня ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем будет +26°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +14°...+24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь с грозой.
В Житомире во вторник ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Черкассах завтра ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +15°...+25°, дождь с грозой.
В Одессе 9 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.
В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +15°...+27°, дождь с грозой.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°, ночью туман.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, дождь с грозой.