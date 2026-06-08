Бесспорный лидер: назван самый популярный кроссовер в мире

Это универсальный семейный электрокроссовер с большим запасом хода.

Рейтинг самых популярных кроссоверов на мировом рынке новых автомобилей в 2026 году возглавил электрический кроссовер Tesla Model Y. Об этом сообщает Focus2Move.

С начала 2026 года по апрель модель поднялась на одну позицию и обеспечила себе долю рынка на уровне 2,4% (+29,5%). Второе место с долей рынка 1,8% заняла Honda CR-V – это произошло даже несмотря на сокращение продаж на 5,3%.

Третье место заняла Toyota RAV4, которая потеряла две позиции. Падение оказалось довольно значительным – продажи автомобиля сократились на 37,6%.

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Эксперты объясняют такую динамику несколькими основными факторами, среди которых рост цен на новое поколение, проблемы с логистикой и жесткая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов на мировом рынке:

Tesla Model Y (+29,5%) Honda CR-V (-5,3%) Toyota RAV4 (-37,6%) Hyundai Tucson (+1%) Volkswagen Tiguan (+9,5%) Kia Sportage (-2,5%) Mazda CX-5 (+13,4%) Mercedes-Benz GLC (+0,1%) Hyundai Creta (-0,4%) Chevrolet Equinox (-8%)

Мировой авторынок – другие новости

Недавно стало известно, что глобальный рейтинг продаж новых автомобилей по итогам января–апреля 2026 года возглавила Toyota Corolla. Лидерство модели не стало неожиданностью: с момента запуска производства в 60-х годах Corolla закрепила за собой репутацию надежного, доступного и экономичного автомобиля.

А еще ранее УНИАН писал, что самым популярным новым автомобилем на крупнейшем авторынке ЕС – в Германии – оказался Volkswagen Golf. Второе и третье места в рейтинге заняли кроссоверы немецкого производителя – Volkswagen T-Roc и Volkswagen Tiguan.

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