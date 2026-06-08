Короли скорости: составлен рейтинг самых быстрых процессоров для смартфонов в 2026

В исследование вошли 70 мобильных платформ, выпущенных за последние два с половиной года.

Эксперты GSMArena опубликовали свежий рейтинг самых производительных процессоров для смартфонов в 2026 году. Он основан на результатах тестов трех ключевых бенчмарков: Geekbench 6 (в одноядерном и многоядерном режимах) и 3DMark Wild Life Extreme.

Важный момент – в анализ не включались такие параметры, как камеры, ИИ-функции, модемы или оптимизация программного обеспечения. Оценивалась исключительно "сырая" вычислительная и графическая мощность.

Абсолютным лидером рейтинга стал Snapdragon 8 Elite Gen 5. Точнее, даже два варианта этого процессора – базовая и его специальная версия для смартфонов Samsung. Причем преимущество последней оказалось более чем ощутимым.

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В верхней части рейтинга также находятся решения MediaTek Dimensity 9500 и Samsung Exynos 2600, а также новые процессоры Apple серии A19 и A19 Pro. Эти чипы формируют ядро флагманского рынка 2025–2026 годов.

Одним из ключевых выводов стал увеличивающийся разрыв между дешевыми чипами и платформами высокого уровня: сегодня самый мощный мобильный процессор почти в 15 раз быстрее самого слабого чипа, который все еще используется в актуальных устройствах.

При этом заметен общий тренд: чипсеты среднего сегмента развиваются даже активнее флагманов, и их отставание от последних сокращается. Поэтому нет ничего удивительного, что для большинства пользователей покупка дорогого флагмана стала неоправданной, когда производительности многих середнячков уже достаточно для подавляющего большинства игр и ресурсоемких задач.

Бюджетные чипы в последние годы почти не прогрессируют, но они все равно остаются в состоянии закрыть большинство потребностей пользователей.

Ранее команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных Android-смартфонов. В топ-10 доминируют флагманы на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 – они заняли десять из десяти позиций.

Также эксперты протестировали и выбрали 5 лучших бюджетных смартфонов с высокой скоростью работы. Конкуренция между производителями привела к тому, что "бюджетный" смартфон больше не означает "слабый".

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