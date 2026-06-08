Доллар обновил исторический максимум: официальный курс валют на 9 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 9 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,51 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 июня – 44,38 грн/долл.).

При этом, согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,35 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 29 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,66/44,69 грн/долл., а к евро – 51,59/51,60 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 8 июня вырос на 1 копейку и составлял 44,59 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,10 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составляет 51,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,10 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 8 июня остался на прежнем уровне и составлял 44,55 гривни за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составлял 51,70 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,95 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: