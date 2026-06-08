Популярные 26 °C в кондиционере не работают: какая температура действительно комфортна

Специалисты по обслуживанию кондиционеров объясняют, что популярная настройка в 26 градусов не является оптимальной ни для комфорта, ни для экономии электроэнергии.

В жаркие дни, когда температура на улице достигает +35 °C, многие люди выбирают крайности: одни устанавливают кондиционер на 20–21 °C, другие – на 26 °C, считая это наиболее энергоэффективным вариантом. Однако эксперты отмечают: оба подхода не являются идеальными, пишет Marie Claire.

Специалисты объясняют, что кондиционер не охлаждает помещение быстрее при более низких температурах – он просто работает дольше. Поэтому установка, например, 19°C вместо 25°C не ускоряет охлаждение, но увеличивает потребление электроэнергии и может привести к чрезмерному переохлаждению.

Кроме того, резкий перепад между уличной и комнатной температурой может негативно влиять на самочувствие – вызывать головную боль, боль в горле или усталость.

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По словам монтажников кондиционеров и экспертов по энергоэффективности, наилучший баланс между комфортом и затратами обеспечивает диапазон 24–25 °C.

В этом режиме:

кондиционер работает стабильнее и эффективнее;

воздух не становится слишком сухим или холодным;

снижается нагрузка на электросеть;

снижается счет за электроэнергию.

Влажность – не менее важна, чем температура

Эксперты отмечают, что комфорт в помещении зависит не только от градусов, но и от влажности. Оптимальным считается уровень 30–50%.

Именно чрезмерная влажность часто создает ощущение духоты, даже если температура не является критически высокой. Кондиционеры частично решают эту проблему, осушая воздух.

Как правильно пользоваться кондиционером

Специалисты советуют не выключать кондиционер полностью во время длительного отсутствия, а поднимать температуру на несколько градусов – это позволяет избежать перегрева квартиры без лишних затрат.

Также полезны программируемые термостаты, "умные" системы управления, ночной режим или таймер.

Для сна достаточно немного более прохладного режима, но не экстремального охлаждения – это помогает избежать дискомфорта ночью.

Отдельно эксперты отмечают, что даже идеальные настройки не будут работать эффективно, если кондиционер загрязнен. Регулярная чистка фильтров и техническое обслуживание имеют решающее значение для качества воздуха и экономии энергии.

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