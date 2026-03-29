В Мьянме показали БТР-4 собственного производства, изготовленный по украинской лицензии

Во время парада, посвященного 81-й годовщине Дня Вооруженных сил Мьянмы, впервые был продемонстрирован бронетранспортер БТР-4 местного производства, лицензию на производство которого азиатское государство приобрело у Украины до 2018 года. Об этом сообщает "Милитарный", ссылаясь на видео DRM News.

На кадрах видно, что на БТР-4 установлен боевой модуль, точная модель которого неизвестна, с пулеметным и гранатометным вооружением.

Также на видео есть несколько легких танков на шасси 2С1 "Гвоздика" с башней от китайского колесного танка WMA301 с 105-мм пушкой.

Видео дня

Лицензия на производство украинской бронетехники

До переворота 2021 года, в результате которого к власти в Мьянме пришла военная хунта, Украина тесно сотрудничала с этой азиатской страной в области бронетехники.

В "Милитарном" отметили, что страна была одним из иностранных покупателей БТР-3Е, а Харьковский тракторный завод по заказу Мьянмы изготавливал боевые машины на базе МТЛБ, оснащенные боевым модулем "Шквал".

"Из экспортных документов известно, что соглашение о лицензионном производстве в Мьянме бронетранспортеров БТР-4У, самоходных артиллерийских установок 2С1У и легких танков на их базе было заключено не позднее 2018 года. Серийное производство на заводе в Мьянме должно было начаться во второй половине 2020 года при по крайней мере частичной локализации, однако до появления кадров с парада информации о реализации этого проекта не было", - добавили в материале.

Также известно, что на территории Мьянмы должно было быть развернуто производство бронекорпусов, а не только конечная сборка. В свою очередь считается, что ключевые агрегаты, а именно трансмиссии, редукторы, системы управления, должны были изготавливаться на украинских предприятиях, хотя бы на начальном этапе.

"На данный момент неизвестно, были ли машины построены до разрыва сотрудничества с Украиной, или это бронетехника нового поколения, для которой удалось найти замену украинским компонентам", - подчеркнули в публикации.

Другие новости об оружии

Ранее УНИАН писал, что Javelin, который останавливал российские танки в 2022 году, пользуется спросом даже в эпоху дронов. По словам экспертов, в прошлом году компания Lockheed Martin уделила значительное внимание координации действий с поставщиками, чтобы обеспечить стабильную и надежную цепочку поставок компонентов.

Также в сети появился новый снимок "боевого ледокола" россиян, который атаковала Украина. Отмечается, что на территории Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области вблизи поврежденного корабля не наблюдается никакой активности.

Вас также могут заинтересовать новости: