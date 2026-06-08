Борьба с нарушителями ПДД: правила для водителей в Украине станут строже, – Свириденко

Планируется ужесточить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения.

Правительство Украины готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, планируется ужесточить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения, в частности за превышение скорости. Также готовятся более жесткие санкции для водителей, которые систематически превышают установленные ограничения.

Кроме того, в украинском правительстве рассматривают совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений, а также законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

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"Окончательные решения должны учитывать предложения общества", – добавила Свириденко.

Новые правила для водителей в Украине – главные новости

В Украине готовятся вернуть обязательный технический осмотр для всех автомобилей, так как у страны есть обязательства перед Европейским Союзом. Соответствующие изменения в законодательство должны быть приняты до конца 2027 года.

В конце декабря 2025 года стало известно, что Министерство цифровой трансформации намерено изменить принцип сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. Тогда отмечалось, что нововведение может заработать уже в 2026 году.

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