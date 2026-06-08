14 400 лет назад люди вошли в пещеру, использовав горящие ветки: что узнали ученые

Неожиданные результаты были получены во время исследования знаменитой пещеры Басура в Италии.

Международная группа исследователей выяснила, каким способом люди в период позднего каменного века передвигались по длинным подземным лабиринтам почти 14 400 лет назад.

Неожиданные результаты были получены во время изучения знаменитой пещеры Басура на северо-западе Италии. Эта пещера входит в число наиболее важных доисторических пещерных памятников страны, пишет Archaeologymag. Как сообщили исследователи, в пещере сохранились уникальные следы пяти человек и сопровождавшего их животного из семейства псовых. Также археологи обнаружили отпечатки ног, следы древесного угля на стенах и потолках, а также останки пещерных медведей.

Ученые установили, что группа людей эпохи позднего каменного века проникла вглубь пещеры, протяженность которой достигает около 800 м. Для освещения пути они использовали не большие факелы из толстых ветвей, как считали ранее ученые, а небольшие сосновые ветки диаметром 2-3 см. Обугленные остатки свидетельствуют о том, что люди использовали небольшие сосновые веточки, собранные с живых деревьев и подготовленные для использования в качестве портативных источников света.

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Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели серию экспериментов в такой же пещере. Они выяснили, что двух горящих сосновых веточек было достаточно, чтобы осветить путь для группы из пяти человек. После адаптации глаз к темноте участники эксперимента могли видеть на расстоянии до 10 м.

Кроме того, такие импровизированные факелы выделяли мало дыма и расходовали сравнительно немного топлива. По подсчетам ученых, для двухчасового путешествия древним людям требовалось около 20 сосновых веток длиной примерно 30 см.

Эксперимент также показал, что следы древесного угля, оставленные на стенах во время испытаний, практически полностью совпадают с теми, которые сохранились в пещере Басура до ныне.

Анализ древесного угля подтвердил, что в окрестностях пещеры в то время росло большое количество сосен, поэтому необходимый материал для освещения был легко доступен местным охотникам-собирателям.

По мнению исследователей, открытие позволяет лучше понять повседневную жизнь людей конца последнего ледникового периода и демонстрирует, насколько эффективно они могли приспосабливаться к сложным условиям подземной среды.

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