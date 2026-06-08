Что вредит здоровью вашей селезенки: диетологи назвали четыре самых вредных продукта

В частности, чрезмерное употребление алкоголя может повредить селезенку.

Исследований о продуктах, которые хуже всего влияют на селезенку, немного, а специальной диеты для этого органа не существует. В то же время, как пишет verywell health, самой вредной пищей для здоровья селезенки являются те продукты, которые могут способствовать воспалительным процессам, нарушениям обмена веществ или заболеваниям печени.

Переработанные мясные продукты

Такие продукты, как бекон, колбаса, хот-доги, салями и мясные деликатесы, содержат большое количество натрия, насыщенных жиров и консервантов.

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"Хотя эти продукты не являются непосредственно токсичными для селезенки, их регулярное употребление может способствовать воспалениям, повышенному артериальному давлению и ухудшению кардиометаболического здоровья - факторам, которые влияют на здоровье печени и могут опосредованно влиять на селезенку", - объяснили в материале.

Насыщенные жиры

Исследования показывают связь между насыщенными жирами и жиром и ферментами печени, причем более высокое потребление насыщенных жиров связано с более высокими уровнями этих маркеров.

"Повышенное содержание жира и ферментов в печени является факторами риска стеатозного заболевания печени, связанного с метаболической дисфункцией (MASLD). Исследования показывают, что увеличенная селезенка - признак ухудшения состояния селезенки - часто сопровождает MASLD", - подчеркнули в публикации.

Рафинированные углеводы

Исследования предоставляют ограниченные данные о влиянии рафинированных углеводов на здоровье селезенки, однако они могут повышать уровень сахара в крови и со временем способствовать инсулинорезистентности и MASLD.

"Поскольку заболевания печени являются одной из возможных причин увеличения селезенки, ограничение потребления рафинированных углеводов или их замена на богатые клетчаткой зерновые может способствовать здоровью селезенки", - добавляет издание.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя может повредить селезенку и привести к потере ее мышечной массы. Алкоголь негативно влияет на состояние клеток селезенки, усиливая их гибель, замедляя размножение и нарушая клеточные и иммунные сигнальные процессы.

"Эти изменения влияют на размер селезенки и ее способность выполнять иммунные функции. Хроническое злоупотребление алкоголем также способствует развитию алкогольной болезни печени, которая, в свою очередь, может негативно влиять на состояние селезенки", - предупредили в материале.

Другие советы по здоровью

Также были названы 6 продуктов со скрытым содержанием сахара. В этот список вошли сухие завтраки, овсянка быстрого приготовления, йогурт, протеиновые батончики и другие.

Кроме того, эксперты ответили, сколько часов в сутки следует спать в зависимости от возраста. По их словам, важно не только то, сколько часов мы спим, но и то, как мы чувствуем себя в течение дня.

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