Стратегическая авиация РФ дошла 'до ручки', её уже не спасти, – аналитик

Оружие, предназначенное для Третьей мировой войны, Путин потратил на террор против мирного населения в неудачной войне со значительно меньшим соседом.

Россия продолжает раз в 1-2 недели наносить массированные ракетно-дроновые удары по Украине. Несмотря на ущерб, разрушения и жертвы, которые эти атаки наносят Украине, они также свидетельствуют о деградации и отмирании российской стратегической авиации, задействованной в них. Об этом в авторской статье для OBOZ.UA пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отмечает, что стратегическая авиация досталась России в наследство от СССР, и изначально главным назначением самолетов ТУ-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 была роль авиационной компоненты в так называемой ядерной триаде.

"Именно эти стратегические ракетоносцы-бомбардировщики должны были, по замыслу стратегов эпохи Советского Союза, выполнять чрезвычайно важную, а возможно и решающую роль во время вероятной Третьей мировой войны – как средство доставки на территорию гипотетического противника средства поражения с ядерной боевой частью", – пишет Коваленко.

Аналитик подчеркивает, что эти самолеты должны наносить ядерные удары для уничтожения авианосных ударных групп в открытом океане и целых городов на территории противника. Однако Россия этот "последний аргумент королей" превратила в обычного "тактического террориста", который занимается террором против гражданского населения.

"Фактически, величественные и устрашающие в прошлом самолеты Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 стали по своим задачам схожими с "шахид-мобилем", – пишет Коваленко.

Стратегическая авиация РФ на последнем издыхании

Однако неправильное применение самолетов – это лишь половина проблемы. Самое главное то, что это нецелевое использование потенциально делает их непригодными к применению, когда действительно начнется Третья мировая.

Как отмечает аналитик, регулярные вылеты стратегических ракетоносцев для нанесения ударов по Украине привели к стремительному износу каждого боеспособного самолета.

Коваленко обращает внимание, что уже давно Ту-95МС и Ту-22М3 не расходуют полный боекомплект, который они могут нести согласно характеристикам. Например, Ту-95МС может нести восемь крылатых ракет Х-101/555/55, но обычно запускает не более четырех. Ту-22М3 способны нести три ракеты Х-22/32, но запускают почти всегда только по одной.

По словам аналитика, изношенность самолетов достигла такого уровня, что они просто не выдержат полный боекомплект без риска для двигателя и планера в целом.

С другой стороны, производства новых самолетов этого класса в России просто нет. Поэтому когда имеющиеся машины больше не смогут летать, заменить их будет нечем.

"В России годами культивировался фейк о том, что на Казанском авиационном заводе имени Горбунова возобновлено их производство. На самом же деле там проводится досборка "доработок", оставшихся России в наследство с советских времен. Например, известно, что для Ту-22М3 на заводе на хранении находилось как минимум четыре "доработки" – собранных, но пустых фюзеляжей", – объясняет Коваленко.

Как писал УНИАН, советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил, что российский дрон-перехватчик "Елка" имеет ряд ограничений, в частности не работает во время дождя и эффективен только днем.

Также мы рассказывали, что на фронте заметили редкую российскую САУ 2С31 "Вена", которая так и не стала массовой. Разработанная в конце 1980-х в качестве замены "Ноны-С", она была технологически современной, но после распада СССР проект свернули, и в серию машина фактически не пошла.

