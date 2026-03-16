Россияне вытащили на фронт раритетную САУ: аналитик объяснил, почему это показательный сигнал

В зоне боевых действий снова зафиксировали редкую российскую самоходную артиллерийско-минометную установку (САМУ) 2С31 "Вена". На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в отличие от более известных систем вроде "Гиацинт", "Нона-С", "Мста-С" название "Вена" знакомо значительно меньшему кругу людей. Это объясняется тем, что установка так и не стала массовой и фактически осталась штучной техникой.

Самоходная артиллерийско-минометная установка 2S31 "Вена" была разработана еще в конце 1980-х годов. Ее создавали как более современную замену системе "Нона-С". Проект выглядел достаточно амбициозным и перспективным для своего времени, отмечает аналитик. Однако после распада СССР программа фактически остановилась и не получила полноценного развития.

Видео дня

По его словам, для 1990-х годов установка считалась вполне современной. Она оснащалась автоматизированной системой управления наведением, уникальным прицельным комплексом, а также имела собственный артиллерийский вычислительный комплекс.

Тем не менее в серийное производство машина так и не пошла. Лишь в 2010 году российская армия заказала небольшую установочную партию. На экспорт 2S31 "Вена" поставлялась только один раз – в 2013 году ее закупил Азербайджан, получив 13 единиц:

"Ее заказал Азербайджан, в небольшом количестве - 13 единиц. То есть говорить о некоем большом потенциале производстве этих САМУ, нет, не приходится".

По мнению Коваленко, появление такой редкой установки в зоне боевых действий скорее свидетельствует не о возможности ее массового производства, а наоборот – о нехватке самоходной артиллерии у оккупантов. В таких условиях на фронт начинают выводить редкие или ограниченно выпускавшиеся образцы техники.

Хотя 2S31 "Вена" и сегодня считается достаточно эффективной системой, она имеет и типичные для подобных машин недостатки – прежде всего слабую бронезащиту.

Отдельное внимание аналитика привлекла дополнительная защита на машине – так называемые "решетчатые конструкции" или "курятники", которые устанавливают для защиты от дронов. Это неудивительно, поскольку беспилотники представляют серьезную угрозу для подобных артиллерийских установок, пояснил аналитик.

В целом появление 2S31 на поле боя рассматривают как подтверждение того, что российская армия вынуждена использовать редкие образцы техники на фоне дефицита артиллерийских систем.

"В общем, охота продолжается. Краснокнижная 2С31 заждалась..." - добавил обозреватель.

Другая "краснокнижная" техника РФ на поле боя

Ранее эксперт Александр Коваленко заявлял, что РФ активно использует в войне против Украины редкую технику, которую не производили серийно или выпускали небольшими партиями. Среди "краснокнижной" техники россиян были САУ 2С34 "Хоста", БМО-Т, БТР-90, БРЕМ-Л, ПРП-4А "Аргус", 1В119 "Реостат". Называли также САУ 2С31 "Вена" – самоходную артиллерийско-минометную установку, разработка и доведение до ума которой происходили последние 30 лет. Однако ее серийного производства никогда не было.

