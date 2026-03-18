Что известно о российском дроне-перехватчике 'Ёлка': Флеш назвал 10 фактов

Специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) на своем канале в Telegram раскрыл ряд фактов о российском дроне-перехватчике "Елка".
По его словам, россияне не могут использовать эти беспилотники во время дождя. Также, пишет он, эти дроны могут работать только днем. Среди других фактов:
- работает при скорости ветра до 8 м/с;
- дальность полета – 3 км;
- скорость – 200 км/ч;
- отсутствует боевая часть;
- плохо работает при контрастных облаках и ярком прямом солнце;
- при потере цели перехватчик поднимается на 50 метров вверх и планирует на землю;
- батарея LiPo 6S;
- гарантированно работает на цели со скоростью до 80 км/ч при любом положении стрелки и дрона; при скорости свыше 80 км/ч нужно планировать выстрел с учетом траектории полета и угла атаки.
Российские БПЛА: другие важные новости
Ранее Силы обороны юга сообщили, что украинские морпехи сбили новейший российский разведывательный беспилотник "Князь Вещий Олег". Отмечается, что это БПЛА тактического уровня, малозаметный для радаров и устойчивый к средствам РЭБ.
Между тем военный обозреватель и майор в отставке Алексей Гетьман, комментируя российские "Ланцеты" на искусственном интеллекте, отметил, что эти БПЛА не поддаются воздействию РЭБ и способны искать цель для поражения на основе фото или видео, заложенного в системной памяти. По словам эксперта, для борьбы с этими БПЛА Украина должна использовать дроны-перехватчики.