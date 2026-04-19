Миллионы за один выстрел: США сбивают 'Шахеды' несоизмеримо дорогим оружием, - NYT

У США нет экономически эффективного оружия для борьбы с дешевыми иранскими дронами.

Противодействие иранским беспилотникам обходится США и их союзникам слишком дорогой ценой. Американский институт предпринимательства в начале апреля оценил, что США потратили на войну примерно от 25 до 35 миллиардов долларов, причем большая часть расходов пришлась на перехватчики. Как пишет The New York Times, массированные дроновые атаки позволили Ирану воспользоваться пробелом в американских оборонных инвестициях, которые исторически отдавали приоритет точным, но дорогостоящим решениям.

Авиаудары

В идеальном сценарии самолет раннего предупреждения обнаруживает беспилотник, когда тот находится в нескольких сотнях миль от цели, и истребитель, например, F-16, может использовать ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) II, чтобы сбить БПЛА с расстояния около шести миль.

Согласно протоколу противовоздушной обороны, с каждого самолета запускается от двух до трех ракет. Две ракеты APKWS II и час полета F-16 стоят приблизительно 65 000 долларов, что чуть меньше, чем вдвое дороже иранского Shahed-136, который стоит около 35 000 долларов.

Видео дня

Системы противодействия дронам

Одной из наземных систем противодействия дронам, разработанных США и их союзниками специально для борьбы с дронами на ближней дистанции, является Coyote. Он может перехватывать дроны на расстоянии до девяти миль. Два беспилотника Coyote стоят приблизительно 253 000 долларов, что примерно в семь раз больше, чем иранский Shahed-136.

При этом Coyote значительно дешевле многих других наземных систем противовоздушной обороны, доступных США и их союзникам, и исторически эффективен в защите важных объектов. Но в последние годы американские военные закупили относительно небольшое количество этих систем.

Корабельные системы противоракетной обороны

Многие наземные системы противоракетной обороны большей дальности, которые США и их союзники могут использовать для борьбы с беспилотниками, стоят дороже, поскольку они предназначены для сбивания самолетов и баллистических ракет, а не беспилотников. Например, встроенная радиолокационная система эсминца ВМС может обнаруживать беспилотники на расстоянии до 30 миль и сбивать их ракетами Standard Missile.

Как и в случае с авиаударами, военный протокол предусматривает запуск как минимум двух ракет. Две ракеты SM-2 стоят приблизительно 4,2 миллиона долларов, что примерно в 120 раз дороже иранской ракеты Shahed-136.

Наземные системы противоракетной обороны

Стандартной системой ПВО армии является "Патриот". Она может сбивать беспилотники на расстоянии до 27 миль с помощью перехватчиков PAC-3 Missile Segment Enhancement. Военный протокол предусматривает запуск как минимум двух ракет.

Две ракеты PAC-3 MSE стоят приблизительно 8 миллионов долларов, что примерно в 220 раз больше, чем "Шахед-136".

В то же время такая дорогостоящая система обороны все еще может быть экономически целесообразной для защиты ценной цели, особенно тех, которые трудно отремонтировать или заменить, таких как радар стоимостью почти 1,1 миллиарда долларов на военной базе в Катаре и датчик ПВО стоимостью 500 миллионов долларов на базе в Иордании, которые были повреждены в начале конфликта.

Наземные орудия

Наконец, есть то, что можно назвать последним средством: наземное орудие. Когда дрон находится примерно в миле или менее чем в минуте от поражения цели, такое орудие, как Centurion C-RAM, может начать быструю стрельбу, чтобы сбить дрон.

Орудие выпускает 75 снарядов в секунду. Пять секунд стрельбы из этого орудия стоят 30 000 долларов, что немного меньше, чем стоимость одного иранского Shahed-136.

В то же время Centurion C-RAM не является лучшим вариантом из-за своей малой дальности стрельбы.

Беспилотники-перехватчики

Беспилотники-перехватчики, такие как Merops Surveyor, теоретически могут выслеживать и сбивать вражеские снаряды с небольшой дистанции. Стоимость беспилотника Merops составляет приблизительно 30 000 долларов, что немного меньше, чем стоимость одного иранского Shahed-136.

США отправили тысячи беспилотников Merops на Ближний Восток после начала конфликта, но неясно, были ли они развернуты.

Другие попытки снизить стоимость уничтожения беспилотника

В 2024 году Пентагон инвестировал более миллиарда долларов в исследования направленного энергетического оружия, или лазеров, стоимость одного выстрела которых составит всего 3 доллара, а дальность действия – 12 миль. Однако эти системы ещё не применялись на практике.

Война США и Ирана

Вас также могут заинтересовать новости: