Украина массово отправляет боевых роботов в килзону, - BI

Украина планирует изготовить 50 тысяч наземных роботов в 2026 году, чтобы заменить людей в самых опасных миссиях на передовой.

Украина стремительно увеличивает количество наземных боевых роботов на фронте, возлагая на них все более опасные задачи. Беспилотные платформы доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и атакуют позиции российских войск.

Хотя многие из таких машин не выдерживают даже нескольких боевых выходов, военные считают это оправданной ценой за спасенные жизни солдат, пишет Business Insider.

Из-за плотного минирования, артиллерийских обстрелов и массового использования дронов доставка грузов на передовую стала одной из самых рискованных миссий.

Видео дня

"Если вы посылаете водителя-человека доставлять такие вещи, есть огромная вероятность, что его убьют", – заявил командир взвода 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Кушнеров.

Именно поэтому украинская армия всё чаще использует наземные беспилотные платформы для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых.

От роботов-камикадзе до универсальных боевых машин

Одним из производителей таких систем является украинская компания Ratel Robotics. Ее генеральный директор Тарас Остапчук рассказал, что первый робот компании, созданный в конце 2023 года, был фактически самоходной платформой с противотанковыми минами для нанесения ударов по вражеским целям.

Сегодня предприятие производит сотни беспилотных наземных машин ежемесячно.

"Самое главное – спасти жизни наших солдат", – подчеркнул Остапчук.

По его словам, стоимость роботов составляет от 2 до 40 тысяч долларов в зависимости от размера и функций.

"Мы знаем, как производить самые дешевые боеспособные роботы", – добавил он.

Современные платформы могут перевозить сотни килограммов грузов, эвакуировать раненых, устанавливать мины, запускать FPV-дроны и выполнять ударные миссии.

50 тысяч роботов в год

Спрос на наземные роботизированные системы стремительно растет. По данным издания, в первой половине 2026 года Украина заказала 25 тысяч наземных роботов – вдвое больше, чем за весь 2025 год. До конца года планируется изготовить 50 тысяч таких машин.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что с начала года роботы украинского производства выполнили более 50 тысяч миссий.

По словам генерального директора государственной платформы Brave1 Андрея Гриценюка, сегодня в Украине уже работают около 280 производителей, которые создают более 550 моделей наземных роботов.

"Мы не должны рисковать нашими солдатами", – подчеркнул Гриценюк.

Он добавил, что военные стремятся максимально заменять людей беспилотными системами там, где это возможно:

"Все, что можно заменить дронами, мы заменяем дронами".

Большинство роботов выдерживает лишь несколько миссий

В то же время даже современные машины остаются уязвимыми на поле боя. По словам Андрея Кушнерова, вблизи линии фронта наземный робот обычно выдерживает лишь от пяти до десяти миссий.

"Это потеря, которую Украина готова понести, если ей удастся сохранить жизни солдат", – отмечается в материале.

Чтобы повысить живучесть техники, производители начали устанавливать противоосколочную броню, а также работают над системами защиты от FPV-дронов.

Война будущего уже началась

Украинские военные считают, что массовое использование дешевых беспилотных систем меняет саму природу войны.

Командир роты беспилотных систем полка "Кракен" с позывным Грек отметил, что роботы повышают "оперативную выносливость" армии, поскольку не устают и могут работать там, где риск для людей слишком высок.

Эксперты подчеркивают, что опыт Украины может стать важным уроком для других стран. Будущие войны могут определять не только дорогие высокотехнологичные системы, но и способность быстро производить большие партии относительно дешевых роботизированных платформ, которые можно легко заменить после потери на поле боя.

Роботы на фронте – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина активно расширяет использование наземных роботизированных комплексов на фронте, оснащая их пулеметами и гранатометами для борьбы с российскими диверсионно-штурмовыми группами.

Украина стала одним из мировых лидеров в сфере наземных беспилотных систем. Скорость разработки и масштаб применения таких роботов уже привлекают внимание военных экспертов всего мира.

Такие наземные дроны всё чаще берут на себя опасные задачи – от доставки боеприпасов до ведения боя, что позволяет сохранять жизни военных и повышать эффективность действий на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: